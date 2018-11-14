Московський патріархат в Україні нагадує КПРС у 90-91 роках – протоієрей Коваленко

Представники групи архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують незалежну церкву в Україні, таки зустрілися з президентом Петром Порошенком. «Російський сценарій вчора було зірвано», – заявив речник президента України Святослав Цеголко. Тим часом представник Московського патріархату Климент (Вечеря) наголосив: «Ідеї, пов’язані з об’єднанням з Київським патріархатом, сприймає мізерна кількість архієреїв УПЦ (МП)». Незалежна церква: які існують перешкоди для об'єднавчого собору? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ (МП) Георгій Коваленко, екс-глава відділу зовнішніх зв'язків УПЦ (МП) Кирило (Говорун) та речник УПЦ КП Євстратій (Зоря).