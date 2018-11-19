Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні – Вселенський патріархат

Об’єднавчий собор Української православної церкви відбудеться в грудні, повідомив Вселенський патріархат, не назвавши точної дати заходу.

«Під час підготовки засідання Священного Синоду 27–29 листопада 2018 року Вселенський Патріархат знову підтверджує своє священне рішення про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні», – ідеться в повідомленні на сайті Константинополя 19 листопада.

«Процес підготовки до Собору Православної церкви в Україні триває, і конкретна дата в грудні 2018 року буде представлена для підтвердження та оголошення Священному Синоду Вселенського Патріархату», – вказано в повідомленні.

13 листопада президент України Петро Порошенко зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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