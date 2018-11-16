Розкол чи об'єднання: що відбувається з православними церквами в Україні?

Офіційний Київ говорить, що завдяки зустрічі президента України Петра Порошенка і декількох ієрархів УПЦ (МП) «зірваний російський сценарій» і стверджує, що священики скаржаться на «безпрецедентний тиск Москви» на охочих приєднатися до автокефальної церкви.

Який тиск відчувають зараз священнослужителі, журналісту спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» розповів архімандрит Української православної церкви (Московського патріархату) Кирило – Сергій Говорун, професор університету Лойола Мерімаунт (Лос-Анджелес, США).

– Я думаю, що про тиск можна напевне говорити і людям, які за томос, і людям, які проти. Хто відчуває тиск і який?

– Якщо говорити про тиск, то, швидше, тиск з боку суспільства, з боку соціуму українського і релігійних громад в Україні, які давно сформулювали свій запит на незалежність, на томос. Власне кажучи, тиск переважно походить від них. В тому числі, до речі, тиск на українську владу. Тому що українська влада дуже тривалий час навіть після 2014 року не дуже активно діяла в цьому напрямку, активізувалася тільки зараз. При цьому з боку суспільства якраз тиск був особливо сильним саме в той час.

Якщо говорити про загальний контекст, загальну ситуацію, то це, швидше, ситуація свободи, в якій, в тому числі, діє і функціонує Українська православна церква (Московського патріархату), саме завдяки цій свободі вони відмовилися від зустрічі з президентом. Мені здається, для пострадянського простору це дуже дивна ситуація, незвичайна.

– Наприклад, закон про свободу совісті в Росії і в Україні відрізняється дуже. В Україні, здається, три православні церкви зараз існують?

– Так. Насправді закони не дуже відрізняються, відрізняється правозастосування. Реально свобода релігійних переконань в Україні існує, і саме відмова УПЦ від зустрічі з президентом демонструє те, що вона реально існує.

– Ще кажуть про якісь спокуси, яким піддається ієрархія Української православної церкви (Московського патріархату) і з боку української влади, і з боку Москви, патріархії. Є такі спокуси, як ви думаєте?

Є деякі олігархи, які дуже активно беруть участь у формуванні політики і дій Української православної церкви

– Я не знаю, якщо вони і є, то індивідуально, напевно, вони здійснюються. Але є, безумовно, певний вплив з боку деяких політичних груп в Україні, зокрема, які пов'язані з колишньою Партією регіонів. Є деякі олігархи, які дуже активно беруть участь у формуванні політики і дій Української православної церкви. Один з них – Вадим Новинський. До речі, російського походження олігарх, який відкрито підтримав і підтримує саме таку політику, спрямовану на ізоляцію Української православної церкви. Якщо є спокуси, то, напевно, з боку таких людей.

– Я не відразу розібрався в тому, що може статися. Кажуть, що з'являється прообраз якогось розколу вже всередині Української православної церкви (Московського патріархату). При цьому томос комусь треба вручити фізично – або главі Української православної церкви Київського патріархату Філарету, або Автокефальної церкви, або комусь в цій самій УПЦ (МП). Кому може вручити томос Вселенський патріарх, як ви думаєте?

– Тут я почув два запитання, які дещо відрізняються один від одного. Відповім спочатку на перше запитання щодо розколу всередині УПЦ. Справа в тому, що розкол вже «уврачован» (зцілений – ред.). Тобто в Україні після 1992 року існував дуже глибокий і серйозний розкол, який розділяв українське суспільство і релігійну спільноту, це було пов'язано з існуванням згаданих вами трьох юрисдикцій православних. Дві з цих юрисдикцій не були визнані Вселенським православ'ям.

Тепер цей розкол «уврачован» завдяки діям Константинопольського патріархату, і з точки зору церкви, це абсолютний плюс, це абсолютно позитивна подія. З точки зору російської політики, напевно, це мінус. Тому, власне кажучи, ми чуємо риторику, яка засуджує цей крок Константинополя. Але це риторика політична, це риторика не церковна. З церковної точки зору, розкол «уврачован», і слава Богу.

Жодна з існуючих церков зараз не має того статусу, який вона мала раніше. Тому і потрібний об'єднавчий собор, який створить нову церкву

Але на тлі того, що деякі ієрархи всередині Української православної церкви мотивовані тими ж самими політичними міркуваннями, які привели до неприйняття дій Константинополя і в Росії, то вони взяли курс на відділення від решти українського православ'я, яка зараз легалізована і стала легітимною, і вони рухаються досить активно в бік нового розколу. Я не сказав би, що зараз цей розкол вже є або він буде в самому найближчому майбутньому, але, безумовно, така тенденція існує, і вона небезпечна.

Що стосується того, кому вручати томос, то томос не буде вручений жодній з існуючих церков, тому що жодна з існуючих церков зараз не має того статусу, який вона мала раніше. Вони втратили цей статус легітимної канонічної юрисдикції в Україні. Тому, власне кажучи, і потрібний об'єднавчий собор, який очікується в найближчі дні в Києві. Цей собор створить нову церкву.

Оригінал – на сайті спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»

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