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17 Листопад 2018, Київ 14:55
Політика

Агент «Юрек», покаяння і томос для України

Московський патріарх Кирило (посередині) і глава Польської православної церкви, митрополит Савва (ліворуч). Варшава, 16 серпня 2012 року

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2009 року, після того, як на сторінках авторитетного польського видання Rzeczypospolitа з’явився великий матеріал про контакти митрополита Варшавського і всієї Польщі й інших православних ієрархів країни зі спецслужбами ПНР, багато священиків і парафіян Польської православної церкви стали вимагати відставки своїх пастирів. Але митрополит Савва нікуди не пішов. Замість цього він нагадав прихожанам про прощення гріхів і попросив вибачення від імені всього православного духовенства.

Глава Польської православної церкви, митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва. Кіпр, Нікозія, 15 травня 2009 року
Глава Польської православної церкви, митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва. Кіпр, Нікозія, 15 травня 2009 року

Вибачатися було за що. Співпраця Савви з польськими спецслужбами тривала кілька десятиліть. Він розповідав своїм кураторам про життя церкви, доносив на вільнодумних ієрархів, викривав тих, хто мав добрі стосунки зі священиками-греко-католиками і фактично став ключовою фігурою, яка забезпечувала контроль спецслужб ПНР за церковним життям.

Нова сторінка у житті клірика почалася тоді, коли митрополит Савва очолив єпархію у Білостоці якраз у період підйому «Солідарності». У цьому важливому польському місті було чимало православних і відносини між «Солідарністю» і церквою складалися вдало, бо ж вільна профспілка захищала права громадян будь-яких віросповідань. Але з появою на кафедрі Савви активістам «Солідарності» більше не сприяли. Савва закликав православних своєї єпархії не брати участь в діях, які «суперечать інтересам держави» і підтримав запровадження воєнного стану у Польщі.

Не потрібно думати, що у Савви не було вибору. Був. Польський костел у ті роки відкрито підтримував «Солідарність», одним з героїв опору став ксьондз Єжи Попелюшко. Однак митрополита Савву важко назвати антигероєм з однієї простої причини. У Польщі тих років від нього нічого іншого й не чекали. Всі знали, що Польська православна церква після встановлення радянського впливу в країні була фактично розгромлена спільними зусиллями окупантів, комуністичного режиму і РПЦ.

Московський патріарх Кирило (праворуч) і глава Польської православної церкви, митрополит Савва. Москва, 20 листопада 2011 року
Московський патріарх Кирило (праворуч) і глава Польської православної церкви, митрополит Савва. Москва, 20 листопада 2011 року

Польську церкву навіть змусили відмовитися від автокефалії, яка була надана їй Вселенським патріархатом і попросити про автокефальний статус московського патріарха – хоча ніякого права надати їй такий статус у РПЦ не було. Так що Польську православну церкву в ті роки вважали просто філією РПЦ, частиною радянського впливу в країні. Інша справа, що своєю боротьбою із «Солідарністю» митрополит Савва та інші ієрархи сіяли ворожнечу між польськими громадянами різного походження та віросповідання. Але, як то кажуть, Бог їм суддя. Вони ж бо покаялися.

Московський патріарх Кирило (праворуч) і глава Польської православної церкви, митрополит Савва (ліворуч). Варшава, 16 серпня 2012 року
Московський патріарх Кирило (праворуч) і глава Польської православної церкви, митрополит Савва (ліворуч). Варшава, 16 серпня 2012 року

Однак у будь-якого покаяння є свої межі. І свої можливості є у будь-яких спецслужб і їхніх «друзів», Спецслужб соціалістичної Польщі давно немає, їхні архіви оприлюднені – завдяки чому ми й знаємо, що багато заяв митрополита Савви були пов’язані не з політикою, не з його поглядами, навіть не з порадами РПЦ, а із зобов’язаннями агента «Юрека». А ось радянські спецслужби просто перетворилися на ФСБ і ГРУ і нишпорять по світу з «Новачком».

Митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва під час відвідин Меморіального музею Майданек неподалік Любліна, 18 серпня 2016 року
Митрополит Варшавський і всієї Польщі Савва під час відвідин Меморіального музею Майданек неподалік Любліна, 18 серпня 2016 року

Про все це слід пам’ятати, коли дізнаєшся, що ієрархія Польської автокефальної православної церкви не підтримала процес надання автокефалії православній церкві в Україні.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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