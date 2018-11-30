Обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври: що шукали та що знайшли?

Оперативники СБУ прийшли з обшуками до «підсобного господарства» Києво-Печерської лаври та у заміський маєток її настоятеля – митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебідя). Дії правоохоронців він називає «тиском». У той час в СБУ запевняють: є підстави підозрювати митрополита Павла у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі.

Радіо Свобода зібрало усе, що наразі відомо про цю справу.

Три мікроавтобуси із слідчою групою СБУ та співробітниками Прокуратури Київської області приїжджають до так званого «підсобного господарства» Києво-Печерської лаври у п’ятницю 30 листопада близько 9-ї ранку.

Лаврська ферма розташована на околиці селища Вороньків у Бориспільському районі Київської області – за 25 кілометрів від столиці.

Біля воріт підприємства співробітники СБУ показують охоронцям ухвалу суду, яка дозволяє проводити обшук. Після йдуть до невеликого сірого будинку, в якому – бухгалтерія «підсобного господарства».

Журналістів до будівлі не пускають. Однак, у середині за оперативними діями слідкують керівник сільськогосподарського підприємства Андрій Кряхін та його адвокат Юрій Сабарін. Обіцяють надати коментарі після того, як поїдуть правоохоронці.

Поки триває обшук, територією господарства пересуваються вантажівки і трактори, до корівника під’їжджає великий молоковоз, спокійно ходять співробітники ферми. Через те, що обшукують саме бухгалтерію, ферма призупинила видачу грошей та пшениці селянам – за користування їхніми земельними паями.

«Корівники не обшукують, тож, тут ми працюємо, як і завжди», – з посмішкою каже один із робітників підприємства.

Близько 13-ї години з будівлі бухгалтерії виходить останній оперативник. Закриває обличчя та швидко крокує у напрямку позашляховика.

«За коментарями до прес-служби», – каже чоловік журналістам та зачиняє за собою двері автомобіля.

Керівник підприємства і його адвокат надвір виходять трохи згодом. Розповідати будь-що про обшук уже відмовляються.

«О 15-й годині на території лаври буде брифінг митрополита Павла і там вам все розкажуть», – заявляє керівник господарства Андрій Кряхін.

«Як учасник оперативних дій, я маю зберігати таємницю слідства», –додає від себе адвокат Юрій Сабарін.

Після короткої розмови з журналістами Андрій Кряхін сідає у позашляховик та їде до приватного маєтку настоятеля лаври митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла. Тут теж триває обшук.

Велика триповерхова садиба настоятеля лаври розташована у тому ж селищі Вороньків – неподалік від лаврського фермерського господарства.

Що саме оперативники шукали тут – в СБУ не повідомляють.

Скільки всього кримінальних справ?

Вранці 30 листопада у прес-службі СБУ повідомляють лише про одне кримінальне провадження щодо митрополита Павла. Його підозрюють у «розпалюванні міжконфесійної ворожнечі».

«СБУ під процесуальним керівництвом Прокуратури Київської області проводить санкціоновані слідчі дії у предстоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла у межах кримінального провадження частини 2 статті 161 ККУ «порушення рівноправності громадян залежно від расової і національної приналежності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі», – заявляє на ранковому брифінгу начальник апарату голови СБУ Ігор Гуськов.

Натомість настоятель Києво-Печерської лаври Павло напередодні обшуків заявляє про «тиск з боку правоохоронців» і що стосовно нього порушено одразу декілька кримінальних справ. Точну їхню кількість митрополит не повідомляє.

Цього дня – 29 листопада – вийти до журналістів владику Павла змусило інспектування лаври комісією Міністерства культури України. Урядники взялись описувати церковне майно, яке було передане в користування лаврським монахам ще за радянських часів.

В міністерстві запевняють: перевірка є плановою. Однак, не приховують, що напередодні отримали декілька листів від СБУ та народних депутатів – з проханням провести інспектування Києво-Печерської лаври.

Тож, не виключено, що одна з кримінальних справ може стосуватись неналежного зберігання чи навіть можливого викрадення старовинних святинь з Києво-Печерської лаври.

Яка реакція митрополита Павла?

Митрополит Вишгородський і Чорнобильський, настоятель Києво-Печерської лаври Павло у миру має ім’я Петро Лебідь. У священика Української православної церкви (Московського патріархату) неоднозначна репутація.

Церковник неодноразово ставав героєм журналістських розслідувань про розкішне життя, бо має великий заміський будинок і два автомобіля преміум-класу. За його словами, ці автомобілі – подарунок «доброзичливців».

У 2015 році митрополит Павло публічно поскандалив із патрульними поліцейськими, які зупинили його авто за порушення правил дорожнього руху.

«Я вам не хлопчик, щоб тут стояти», – заявив тоді патрульним митрополит Павло та заборонив власному водієві надавати поліцейським водійське посвідчення.

Обшуки у своїй заміській резиденції та на «підсобному господарстві» Києво-Печерської лаври владика Павло 30 листопада цього року коментує у власному стилі.

«Я ніде не живу, тільки у Києво-Печерській лаврі», – наполягає митрополит Павло на брифінгу.

Однак, визнає – заміський маєток дійсно юридично закріплений за ним. Каже, з 2013-го там не буває. А у 2014-му садибу, начебто, пограбували.

«Винесено було п’ять ікон, забрали ящик горілки, який там був, звертався я до міліції, звертався до прокурора – хотів ікони повернути», – сказав митрополит Павло.

За його словами, наразі маєток у селищі Вороньків виставлений на продаж.

У 2016-му повідомлення на брокерському сайті про продаж цього будинку знаходив і Михайло Ткач – кореспондент програми журналістських розслідувань «Схеми».

Звинувачення у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі владика Павло відкидає. І дивується, що з обшуками оперативники СБУ відправились на фермерське господарство Києво-Печерської лаври.

«Чого на господарство пішли? Що, корови – терористки? Вівці? Що шукати там? Я не проти – хай шукають. Можливо, комусь навесні треба навозу, то будете знати, де взяти його для своєї грядки», – іронічно заявляє митрополит Павло.

Що це за «підсобне господарство»?

Так зване «підсобне господарство» Києво-Печерської лаври – це велика ферма на околиці селища Вороньків у Бориспільському районі Київської області.

У «просвітницькому відділі» Української православної церкви (Московського патріархату) стуерджують: ферма є власністю Києво-Печерської лаври.

Однак, за даними Служби безпеки України, господарство належить безпосередньо митрополиту Павлу.

На території «підсобного господарства» ми знаходимо два великих корівники. За словами тутешніх робітників, лише дойних корів тут понад 400 голів.

Ще є телята, вівці та півтисячі свиней. На території ферми – декілька господарських будівель та гуртожиток для працівників.

Тож, правоохоронці можуть перевіряти тут й економічну діяльність великого фермерського господарства.

Як відреагували на обшуки соцмережі?

Соцмережі на обшуки у будинку митрополита Павла та на «підсобному господарстві» Києво-Печерської лаври відреагували з гумором.

«Коли прийшли за отцем Гедеоном, я мовчав. Коли прийшли за владикою Павлом, я мовчав. Коли прийшли за єпископом Лонгином, я мовчав. Коли прийшли за архієпископом Агафангелом, я мовчав. Коли прийшли за митрополитом Онуфрієм, я мовчав. Коли прийшли за мною, вже не залишилося жодного офіцера ФСБ, який міг мене відспівати», – жартує користувач на ім’я Андрій Бондар.

Блогер Антон Ходза жартома припускає, що заборона на в’їзд до України чоловіків з Росії, яку тимчасово запровадив уряд, пов’язана саме з обшуками у лаврах Української православної церкви (Московського патріархату).

«Думаю, що в'їзд чоловікам з Росії заборонили, щоб московські попи не отримували тітушачого поповнення, (...) підкріплення православних братух-борцух приїхати не зможе», – пише блогер.

А от політолог Олеся Яхно згадує скандали за участю владики Павла. Та наполягає: жарти тут ні до чого.

«Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло відомий тим, що особисто телефонував священикам-прихильникам автокефалії та погрожував їм анафемою у випадку відходу від Москви», – пише політолог на власній сторінці у Facebook.