СБУ повідомляє про слідчі дії у настоятеля Києво-Печерської лаври

Служба безпеки України повідомляє про проведення санкціонованих слідчих дій у настоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла.

«У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання та розміщення майнового комплексу, який належить митрополиту Павлу (Лебідю)», – йдеться в повідомленні СБУ 30 листопада.

Слідчі дії тривають, уточнили в СБУ.

В Українській православній церкві (Московського патріархату) заявили, що СБУ проводить обшуки на території підсобного господарства Києво-Печерської лаври в селі Вороньків Бориспільського району на Київщині. За повідомленням, туди прибули три автобуси з представниками СБУ.

Інші подробиці наразі невідомі.

Напередодні УПЦ (МП) повідомила, що Міністерство культури почало перевірку наявних церковних коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври. А митрополит Павло заявив про відкриті проти нього кримінальні справи і спрогнозував можливі обшуки. Водночас Павло наголосив, що «ніколи не був проти суверенітету своєї держави», а «стояв на основах незалежності ще в 1991 році».