УПЦ (МП): Мінкульт перевіряє коштовності й святині Києво-Печерської лаври

Українська православна церква (Московського патріархату) заявляє, що Міністерство культури ініціювало перевірку наявних церковних коштовностей і святинь Києво-Печерської лаври.

За повідомленням, з ініціативи Мінкульту була створена спеціальна комісія, до складу якої увійшли співробітники міністерства і національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

28 листопада члени комісії почали перевірку наявності мощей у ближніх і дальніх печерах лаври, додали в УПЦ (МП).

«Робота комісії відбувається під наглядом монахів, наглядачів печер і членів Духовного собору обителі. На прохання намісника обителі, митрополита Павла, огляд алтарних приміщень лаврських храмів здійснюється виключно чоловіками, оскільки жінкам забороняється знаходитися в церковному алтарі», – йдеться в повідомленні.

Перевірка відбувається вперше за 30-річну історію відродженої Києво-Печерської лаври, заявляють в УПЦ (МП).

У вересні з’явилась інформація про те, що Міністерство культури збирається оцінити майно УПЦ (МП).

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28 листопада в ефірі Радіо Свобода директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури України Андрій Юраш заявив, що Києво-Печерська і Почаївські лаври можуть змінити свою приналежність і приєднатися до помісної церкви, але тільки внаслідок «еволюційного процесу», а не примусу.

29 листопада очікується остаточне рішення Вселенського патріархату з приводу автокефалії української церкви.