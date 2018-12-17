Що буде після створення незалежної від Москви Православної церкви України? Російські ЗМІ активно обговорюють цю тему останні декілька місяців і пророкують початок релігійної війни. Кремлівські політики на федеральних телеканалах переконують: у Московського патріархату невдовзі «відбиратимуть українські святині», у першу чергу лаври. Кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов відвідав Почаївську, Святогірську та Києво-Печерську лаври та дізнався, чи готуються там церковники до облоги.