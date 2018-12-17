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17 Грудень 2018, Київ 14:02
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Українські лаври в очікуванні облоги – відео

Українські лаври в очікуванні облоги – відео
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Що буде після створення незалежної від Москви Православної церкви України? Російські ЗМІ активно обговорюють цю тему останні декілька місяців і пророкують початок релігійної війни. Кремлівські політики на федеральних телеканалах переконують: у Московського патріархату невдовзі «відбиратимуть українські святині», у першу чергу лаври. Кореспондент Радіо Свобода Руслан Тарасов відвідав Почаївську, Святогірську та Києво-Печерську лаври та дізнався, чи готуються там церковники до облоги.

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