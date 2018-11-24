В УПЦ (МП) заявляють, що Почаївська лавра і далі перебуває в їхньому «законному користуванні»

В Українській православній церкві (Московського патріархату) заявляють, що Свято-Успенська Почаївська лавра на Тернопільщині і далі перебуває у «законному і правомірному користуванні братії чоловічого монастиря» УПЦ (МП), попри рішення Міністерства юстиції України.

«На сьогодні договір від 2003 року про користування спорудами (храми, дзвіниця, келії та ін.) Свято-Успенської Почаївської лаври за чоловічим монастирем УПЦ, є діючим і не скасованим... Рішення Мін’юсту про скасування державної реєстрації (вилучення із реєстру запису) про право користування на споруди Свято-Успенської Почаївської лаври не відміняє і не скасовує договір про користування від 2003 року. Водночас право користування, набуте до 2013 року, не підлягає обов’язковій державній реєстрації», – написав у Facebook у ніч на 24 листопада керівник юридичного відділу УПЦ (МП) протоієрей Олександр Бахов.

Він також висловив переконання в тому, що рішення Мін'юсту може бути скасоване у судовому порядку.

23 листопада перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова заявила, що комісія Мін’юсту скасувала рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за релігійною організацією «Почаївська Свято-Успенська лавра». Цю організацію очолює митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Володимир (Мороз), теперішній настоятель Почаївської лаври.

Згідно з повідомленням міністерства, таким чином комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

У РПЦ таке рішення назвали «початком переслідувань» УПЦ (МП).

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Почаїв – місто з населенням у вісім тисяч людей у Кременецькому районі Тернопільської області. Воно відоме насамперед через комплекс будівель Почаївської лаври, об’єкт паломництва прочан із багатьох регіонів України.

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