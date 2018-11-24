У РПЦ назвали «початком переслідувань» рішення Києва щодо Почаївської лаври

У Російській православній церкві заявляють, що рішення Міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації на право релігійної організації УПЦ (МП) користуватися комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври свідчить про початок «переслідувань» цієї церкви.

«Це рішення свідчить про початок переслідувань проти православного чернецтва України. Політики, не соромлячись у засобах, прагнуть «загнати» вірян у створювану далекими від віри людьми організацію, яка має миттєві завдання, а не досягнення порятунку душ для вічного життя», – цитує російська державна агенція новин ТАСС заступника голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків РПЦ, протоієрея Миколу Балашова.

23 листопада перший заступник міністра юстиції України Олена Сукманова заявила, що комісія Мін’юсту скасувала рішення про державну реєстрацію права користування комплексом споруд Свято-Успенської Почаївської лаври за релігійною організацією «Почаївська Свято-Успенська лавра». Цю організацію очолює митрополит Української православної церкви (Московського патріархату) Володимир (Мороз), теперішній настоятель Почаївської лаври.

Згідно з повідомленням міністерства, таким чином комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

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Почаїв – місто з населенням у вісім тисяч людей у Кременецькому районі Тернопільської області. Воно відоме насамперед через комплекс будівель Почаївської лаври, об’єкт паломництва прочан із багатьох регіонів України.