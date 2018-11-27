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27 Листопад 2018, Київ 19:21
Новини | Суспільство

Синод, який має затвердити томос для України, триватиме до 29 листопада – Павленко

Ростислав Павленко, директор Національного інституту стратегічних досліджень

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Синод Вселенського патріархату, на якому мають розглянути питання томосу для України, триватиме до 29 листопада, повідомив президент Національного інституту стратегічних досліджень і представник України на синоді Ростислав Павленко.

«Всі офіційні коментарі будуть після завершення, тому поки гарячих новин не передбачається. Синод розгляне текст томоса про автокефалію української Православної Церкви, визначить дату собору в Україні для обрання предстоятеля», – розповів він, зазначивши, що саме обраний на соборі в Україні предстоятель помісної церкви отримає томос.

Павленко наголосив, що йдеться про створення незалежної української церкви, яка матиме рівні права з іншими помісними церквами.

Синод Вселенського патріархату почався у Стамбулі 27 листопада.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефалію української православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

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