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27 Листопад 2018, Київ 16:00
Новини | Політика

Парубій запевнив, що воєнний стан не завадить проведенню об'єднавчого собору українських православних церков

Парубій: Росія намагається перешкодити створенню Помісної Української Православної Церкви

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Запровадження воєнного стану В Україні не завадить проведенню Об’єднавчого архієрейського собору. Про це у своєму Twitter написав спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

«Росія намагається перешкодити створенню Помісної Української Православної Церкви. Введення воєнного стану не перешкодить проведенню Об'єднавчого архієрейського собору. Я закликаю Патріарха Варфоломія якомога швидше провести собор у Києві, а ми гарантуємо безпеку цього собору», – зазначив Парубій.

На Об’єднавчому соборі керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефаліюукраїнської православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

Росія і Російська православна церква виступають проти цього рішення.

27 листопада у Стамбулі почалося триденне засідання синоду Вселенського патріархату, на якому, як очікується, ухвалять рішення про затвердження томосу про автокефалію для української православної церкви.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що вже у грудні очікує на скликання об’єднавчого собору українських православних церков.

Із «русского мира» Україну виведуть насамперед перемога у війні, реформи і автокефалія УПЦ – Грицак (відео)
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Із «русского мира» Україну виведуть насамперед перемога у війні, реформи і автокефалія УПЦ – Грицак (відео)

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25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогоньпо українських кораблях і захопили три кораблі. За даними української сторони, шістьох українських військових поранено, двоє – у тяжкому стані. Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Свій осуд із приводу дій Росії висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 28 листопада воєнного стану у низці областей України.

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