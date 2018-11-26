Рада ухвалила введення воєнного стану в низці областей України

Верховна Рада України на засіданні 26 листопада ухвалила законопроект, який дозволяє введення воєнного стану в деяких областях країни.

Рішення підтримали 276 народних обранців.

Перед голосуванням з трибуни парламенту президент України закликав депутатів підтримати цю ініціативу.

Воєнний стан буде введено на 30 днів з 09:00 28 листопада у наступних областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі.

Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані.

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Свій осуд з приводу дій Росії вже висловили представники Польщі й Естонії, а також Канада і Грузія. В Євросоюзі і НАТО закликали до «стриманості і деескалації».