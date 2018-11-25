НАТО стежить за ситуацією в Керченській протоці й закликає до деескалації напруження – заява

НАТО уважно стежить за розвитком подій біля Керченської протоки та закликає до стриманості й деескалації напруження, заявляє речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунґеску.

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«НАТО повністю підтримує українську суверенність і територіальну цілісність, включно із її навігаційними правами у територіальних водах. Ми закликаємо Росію забезпечити безеперешкодний доступ до українських портів в Азовському морі відповідно до міжнародного права», – повідомила у своєму мікроблозі Твіттер представниця НАТО.

Лунґеску наголосила на тому, що «на останньому Брюссельскому саміті НАТО у липні лідери Альянсу висловили Україні свою підтримку та чітко заявили, що російська мілітаризація Криму, Азовського і Чорного морів створює подальші загрози незалежності України й підриває стабільність цілого регіону».

Раніше 25 листопада три кораблі ВМС України, які прямували з Чорного моря в Азовське, – малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу», – були перехоплені російськими кораблями, при цьому корабель російських прикордонників таранив український буксир. Москва звинуватила їх у «порушенні державного кордону».

Пізніше стало відомо про захоплення українських кораблів і поранення військових ВМС ЗСУ.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них. Росія також помітно наростила своє військово-морське угруповання в Азовському морі. Україна у відповідь теж змушена перекидати туди додаткові наявні засоби своїх ВМС.