На захоплених Росією українських кораблях поранені шість військових – ВМС

На трьох захоплених Росією з застосуванням вогню на ураження українських кораблях поранені шість українських військовослужбовців, повідомили у прес-центрі командування Військово-морських сил Збройних сил України оперативну інформацію станом на 22:20.

«Захоплено МБАК (малий броньований артилерійський катер – ред.) «Бердянськ» і РБК (рейдовий буксир – ред.) «Яни Капу», які буксируються. МБАК «Нікополь» заблокований та прямує у супроводі окупантів, катер не ушкоджено», – заявили військові про дії російських силовиків.

Раніше 25 листопада стало відомо про напад російських морських прикордонників і сил спецпризначення на три українські кораблі, коли ті поверталися після невдалої спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. При цьому, за даними української сторони, напад відбувся поза межами вод навколо окупованого Криму, на які Росія претендує як на «свої територіальні». Перед тим Росія фізично перекрила Керченську протоку для всього судноплавства, поставивши впоперек неї цивільне судно, а вранці російський прикордонний корабель таранив український буксир. Росія твердила, ніби українські кораблі «порушили її кордон».

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура і Служба безпеки України ведуть невідкладні слідчі дії щодо акту агресивної війни, який здійснила Росія, напавши на українські кораблі, обстрілявши їх, що призвело до поранення двох українців, і захопивши їх. «Військова прокуратура Південного регіону та частина прокуратури зони ООС підняті по тривозі. Спільно з СБУ здійснено реєстрацію та проводяться невідкладні слідчі дії щодо акту ведення агресивної війни Російською Федерацією(ст. 437 ККУ)», – написав він у фейсбуці.

Генпрокурор нагадав про правову кваліфікацію, яку раніше 25 листопада вже наводили українські військові моряки: «Здійснений прикордонним кораблем Росії таран рейдового буксира «Яни Капу» та захоплення катерів ВМС України підпадає під ознаки акту агресії відповідно до визначення, наведеного в пункті d) статті 3 Резолюції № 3314 (ХХIХ) Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року, а саме: акт агресії – це, зокрема, напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили, або морські та повітряні флоти іншої держави». Крім того, Луценко нагадав іще про цілу низку положень міжнародного права, які порушила Росія, не пропустивши українські кораблі з Чорного моря в Азовське.

Президент України Петро Порошенко через надзвичайні події з нападом російських силовиків на кораблі Військово-морських сил Збройних сил України скликав воєнний кабінет при Раді національної безпеки і оборони України.

А посол України у США Валерій Чалий повідомив, що українська сторона «негайно звернулася до американських партнерів з закликом про рішучу підтримку України та чіткий сигнал з боку США агресору». У відповідь, написав він у фейсбуці, «запевнено про пильну увагу до розвитку ситуації та підготовку реакції з метою недопущення подальшої ескалації». «Неправомірне застосування сили з боку Росії щодо кораблів та персоналу ВМС ЗС України є провокацією, що виводить російську агресію проти України на новий рівень. Такі дії в Чорному та Азовському морях не тільки порушують міжнародно-правові норми, але й несуть в собі загрозу повномасштабного військового конфлікту та безпеці держав Чорноморського регіону», – наголосив посол.

Раніше 25 листопада командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко заявляв, коментуючи повернення українських кораблів, що українська сторона «не хоче продовження ескалації та його переростання у збройний конфлікт», крім того, на прохід каналом через Керченську протоку очікують близько 150 цивільних суден, що виявилися заблокованими через дії Росії. «Ми готові до всіх варіантів дій, але нашим пріоритетом залишається дотримання норм міжнародного морського права. Сьогоднішні провокації Росії у Керченській протоці не вплинуть на реалізацію планів ВМС ЗС України щодо захисту національних інтересів України в Азовському морі», – наголосив він.

Також раніше 25 листопада стало відомо, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські – про це повідомив постійний представник України при Організації Об’єднаних Націй Володимир Єльченко. «За дорученням президента Петра Порошенка негайно звертаємося до Ради безпеки ООН. Зухвалу поведінку агресора можна зупинити лише спільними скоординованими зусиллями!» – написав він у твітері. Наразі не відомо, коли саме Рада безпеки може зібратися на зустріч із цього приводу.

Крім того, раніше 25 листопада Міністерство закордонних справ України назвало напад російських військових кораблів на українські неподалік Керченської протоки, в перебігу якого, зокрема, російський корабель таранив український буксир, збройною провокацією Росії. «Провокативні дії з боку Росії в Чорному та Азовському морі перейшли межу і стали вже агресивними», – наголосили в Києві і пообіцяли поінформувати про ці дії міжнародних партнерів і вжити «всіх належних заходів дипломатичного та міжнародно-правового реагування».

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій із боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них. Росія також помітно наростила своє військово-морське угруповання в Азовському морі. Україна у відповідь теж змушена перекидати туди додаткові наявні засоби своїх ВМС.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Російські прикордонники відкрили вогонь по українських кораблях. Живий блог