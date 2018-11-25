Росія «перейшла межу» в Чорному і Азовському морях – МЗС України

Дії Росії в Чорному і Азовському морях «перейшли межу і стали вже агресивними», – таку позицію висловлює Міністерство закордонних справ України. Цю заяву прес-служба МЗС зробила у зв’язку із інцидентом за участю російських та українських кораблів під час переходу групи суден Військово-морських сил України з порту Одеси до порту Маріуполя.

Перед тим вранці 25 листопада стало відомо, що російський прикордонний корабель намагався протаранити український буксир.

«Кораблі Російської Федерації у порушення свободи навігації неправомірно застосували силу по відношенню до кораблів ВМС ЗС України. Ми розцінюємо такі агресивні дії як порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. МЗС України здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування», – запевнили у відомстві.

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Також МЗС планує поінформувати закордонних партнерів України про те, що сталося, адже, на думку дипломатів, дії російських кораблів можуть становити загрозу для всіх держав Чорноморського регіону.​

У Федеральній службі безпеки Росії раніше заявили про «незаконний перетин держкордону Росії» українськими судами.

Вранці 25 листопада у Військово-морських силах України повідомили, що прикордонні кораблі російського флоту вдалися до «відверто агресивних дій». Зокрема прикордонний корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксиру. Це сталося в той час, як троє українських кораблів здійснювали перехід з порту Одеси до порту Маріуполя Азовським морем.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що Київ готує проект резолюції про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів для розгляду в грудні на Генеральній асамблеї ООН.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.​

Європейський парламент у жовтні 2018 року засудив дії Росії в Азовському морі й Керченській протоці, в тому числі будівництво Керченського моста. Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні у сфері морських перевезень.