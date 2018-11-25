Український корабель попереджав ФСБ про прохід Керченською протокою, але не отримав відповіді – ВМС

Малий броньований артилерійський катер Військово-мосрьких сил України «Бердянськ» близько 4 ранку 25 листопада попередив береговий пост ФСБ, морські порти «Керч» і «Кавказ» про намір пройти Керченською протокою, але відповіді не отримав, заявляють у штабі ВМС.

При цьому, за даними штабу, вже за декілька хвилин було зафіксовано переговори диспетчера порту «Керч» із російським кораблем «Суздалець» про нібито виявлення кораблів ВМС України.

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«Суздалець» був серед тих російських суден, які, за повідомленням Військово-морських сил, вранці 25 листопада здійснив «агресивні дії» щодо українських кораблів.

«У той же час на виклики кораблів українських ВМС диспетчери портів Керч та Кавказ не відповідали. Прикордонні кораблі РФ продовжують супроводження українських військових кораблів на небезпечній відстані», – додає прес-служба штабу.

Перед тим у штабі зазначали, що кораблі продовжують свій шлях до порту в Маріуполі.

У Федеральній службі безпеки Росії раніше заявили про «незаконний перетин держкордону Росії» українськими судами.

Раніше 25 листопада у Військово-морських силах України повідомили, що прикордонні кораблі російського флоту вдалися до «відверто агресивних дій». Зокрема прикордонний корабель «Дон» пішов на таран українського рейдового буксиру. Це сталося в той час, як троє українських кораблів здійснювали перехід з порту Одеси до порту Маріуполя.

Напередодні Міністерство закордонних справ України повідомило, що Київ готує проект резолюції про мілітаризацію Росією Чорного й Азовського морів для розгляду в грудні на Генеральній асамблеї ООН.

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, у першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.​

Європейський парламент у жовтні 2018 року засудив дії Росії в Азовському морі й Керченській протоці, в тому числі будівництво Керченського моста. Європарламент 25 жовтня ухвалив резолюцію, що закликає до посилення санкцій проти Росії і розширення сфери дії місії ОБСЄ в Україні у сфері морських перевезень.