Колишній курсант із Севастополя очолить катер типу «Айленд» – ВМС

Командиром одного з патрульних катерів типу «Айленд» стане молодий досвідчений офіцер Дамір Аулін – один із тих курсантів, які в 2014 році в Севастополі співали гімн України під час захоплення російськими військовими Академії військово-морських сил імені Нахімова.

«Дамір з дитинства мріяв стати військовим моряком. У 2010 році хлопець вступив до Військово-морського ліцею, а ще за два роки — до флотського вишу в Севастополі, який закінчив у березні 2017-го, але вже в Одесі. Свій кар’єрний шлях молодий офіцер розпочав на посаді командира артилерійської бойової частини на судні розмагнічування «Балта», та затримався там ненадовго. Військовий моряк швидко набрався досвіду й «дозрів» до командира малого броньованого артилерійського катера «Вишгород», – ідеться в повідомленні, поширеному 20 листопада на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

«Зараз офіцер проходить насичену підготовку на національному флоті, далі – відрядження до Сполучених Штатів Америки, тренування і морські випробування на катерах», – додають у ВМС України.

27 вересня на базі Берегової охорони США в місті Балтиморі на сході країни, у штаті Меріленд відбулася церемонія передачі Україні двох колишніх катерів Берегової охорони класу Island («Айленд»).

Патрульні катери класу Island («острів» – катери названі іменами американських островів) були збудовані для Берегової охорони США. За даними з відкритих джерел, їх вважають дуже вдалими за їхніми мореплавними якостями, вони мають передове навігаційне і електронне обладнання, що дає можливість використовувати їх для найрізноманітніших функцій берегової охорони. Всього в 1985–1992 роках їх збудували 49, 37 із них – далі на службі в Береговій охороні США. Їх планують поступово замінити на катери новішого класу.

За офіційною інформацією, катери класу Island мають водотоннажність 169 тонн, запас ходу 3300 морських миль (понад 6100 кілометрів), максимальну швидкість 29,5 вузлів (майже 55 кілометрів за годину), автономність 5 діб. Екіпаж – 16 осіб (2 офіцерів і 14 матросів і старшин). Озброєння – автоматична гармата калібру 25 міліметрів і два кулемети калібру 12,7 міліметра. Катери також мають по моторному човну для інспекцій, десантувань, рятувальних операцій тощо.