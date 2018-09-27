Два катери класу «Айленд» опиняться в Україні лише наступного року – експерт

Два американських патрульні катери класу Island («Айленд»), які нині мають назви Drummond і Cushing, потраплять в Україну не раніше весни 2019 року. Про це в ефірі програми «Ваша Свобода» заявив 27 вересня керівник «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут.

«За контрактом вартістю 10 мільйонів доларів передбачається підготовка екіпажів, ремонт, транспортування, дооснащення, модернізація (катерів – ред.). Це все нешвидко, тому чекаємо їх не раніше весни-літа, а реалістично – осені наступного року», – вказав експерт.

За словами Тараса Чмута, для українських Військово-морських сил ці катери «стратегічно важливі».

«Ми їх чекаємо вже з 2014 року, і ось нарешті цей процес дійшов до якогось логічного фіналу, що ми піднімемо там українські прапори, а це вже означатиме, що ми їх на 100% отримаємо», – додав фахівець.

Докладніше про це: США передають Україні катери класу Island: усе, що треба знати

27 вересня на базі Берегової охорони США в місті Балтиморі на сході країни, у штаті Меріленд має розпочатися церемонія передачі Україні двох колишніх катерів Берегової охорони класу Island («Айленд»). У церемонії мають узяти участь президент України Петро Порошенко, який нині перебуває з візитом у США, і заступник командувача Берегової охорони США віце-адмірал Майкл МакАллістер.

Патрульні катери класу Island («острів» – катери названі іменами американських островів) були збудовані для Берегової охорони США. За даними з відкритих джерел, їх вважають дуже вдалими за їхніми мореплавними якостями, вони мають передове навігаційне і електронне обладнання, що дає можливість використовувати їх для найрізноманітніших функцій берегової охорони. Всього в 1985–1992 роках їх збудували 49, 37 із них – далі на службі в Береговій охороні США. Їх планують поступово замінити на катери новішого класу.

США вже передавали такі катери іншим державам – Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

За офіційною інформацією, катери класу Island мають водотоннажність 169 тонн, запас ходу 3300 морських миль (понад 6100 кілометрів), максимальну швидкість 29,5 вузлів (майже 55 кілометрів за годину), автономність 5 діб. Екіпаж – 16 осіб (2 офіцерів і 14 матросів і старшин). Озброєння – автоматична гармата калібру 25 міліметрів і два кулемети калібру 12,7 міліметра. Катери також мають по моторному човну для інспекцій, десантувань, рятувальних операцій тощо.