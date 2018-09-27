США передають Україні катери класу Island: усе, що треба знати

27 вересня на базі Берегової охорони США в місті Балтиморі на сході країни, у штаті Меріленд, о 12:45 за місцевим часом (о 19:45 за Києвом) має початися церемонія передачі Україні двох колишніх катерів Берегової охорони класу Island («Айленд»). У церемонії мають узяти участь президент України Петро Порошенко, який нині перебуває з візитом у США, і заступник командувача Берегової охорони США віце-адмірал Майкл МакАллістер. Як повідомили в Береговій охороні, йдеться про 110-футові (34-метрові) патрульні катери Drummond і Cushing.

Що це за катери?

Патрульні катери класу Island («острів» – катери названі іменами американських островів) були збудовані для Берегової охорони США. За даними з відкритих джерел, їх вважають дуже вдалими за їхніми мореплавними якостями, вони мають передове навігаційне і електронне обладнання, що дає можливість використовувати їх для найрізноманітніших функцій берегової охорони. Всього в 1985–1992 роках їх збудували 49, 37 із них – далі на службі в Береговій охороні США. Їх планують поступово замінити на катери новішого класу.

США вже передавали такі катери іншим державам – Пакистанові, Грузії і Коста-Риці.

За офіційною інформацією, катери класу Island мають водотоннажність 169 тонн, запас ходу 3300 морських миль (понад 6100 кілометрів), максимальну швидкість 29,5 вузлів (майже 55 кілометрів за годину), автономність 5 діб. Екіпаж – 16 осіб (2 офіцерів і 14 матросів і старшин). Озброєння – автоматична гармата калібру 25 міліметрів і два кулемети калібру 12,7 міліметра. Катери також мають по моторному човну для інспекцій, десантувань, рятувальних операцій тощо.

На яких умовах Україна отримує катери?

Україна отримає самі ці катери за програмою «Надлишкового оборонного обладнання» (Excess Defense Articles, EDA) безоплатно.

Але Україна має оплатити супутні витрати – такі, як техобслуговування, переобладнання та навчання екіпажів.

За попередніми розрахунками Міністерства оборони України, закупівля обладнання та пально-мастильних матеріалів обійдеться в 1 мільйон 300 тисяч доларів, іще по 500 тисяч доларів – на підготовку екіпажів, технічне обслуговування та обладнання, 4 мільйони – на ремонт і майже 3 – на транспортування тощо. Загалом ідеться про трохи більше ніж 10 мільйонів доларів за обидва катери.

Коли Україна зможе використовувати ці катери?

Не раніше ніж із кінця наступного, 2019 року. Обидва катери наразі законсервовані, частина обладнання та систем зняті.

У Міністерстві оборони України розраховують, що в жовтні-листопаді 2018 року американська сторона має підготувати контракти на поставку обладнання та відновлення технічної готовності катерів; із січня по червень 2019 року заплановані відновлювальні роботи і дообладнання катерів – у присутності представників українських ВМС; влітку 2019 року в Балтиморі будуть навчатися українські екіпажі; а в листопаді-грудні 2019 року катери мають транспортувати до порту Одеси і привести в робочий стан за допомогою експертів Берегової охорони США.

Командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в червні 2018 року (тоді він іще був віце-адміралом) повідомив, що в Одесі вже відбувається підготовка двох екіпажів, тестування за фаховими напрямками, а в листопаді-грудні українські команди для двох американських патрульних катерів розпочнуть підготовку за окремою програмою у Сполучених Штатах Америки.

У якому стані перебувають катери?

Призначені для України катери, USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323), були збудовані 1988 року, обидва наразі виведені зі складу Берегової охорони США.

Як повідомляв Радіо Свобода навесні 2018 року заступник начальника штабу командування ВМС ЗС України з питань євроатлантичної інтеграції, капітан 1-го рангу Андрій Риженко, він уже відвідував США і оглядав ці катери: «Вони дійсно в гарному стані… Коли був на борту цього корабля, склалось враження, що йому не більше від 10 років (а збудовані вони були 30 років тому – ред.). Технічний стан буде дозволяти використовувати ці кораблі ще як мінімум 15 років».

«Український мілітарний портал» теж повідомляє, що українська сторона вже провела дефектування обох катерів, а також їхніх систем і механізмів, і підтвердила, що вони перебувають у доброму технічному стані.

Яка користь Україні з американських катерів?

Україна не має кораблів схожого класу і не буде мати їх власного виробництва у ближчому майбутньому.

Як казав Радіо Свобода чільний представник ВМС України Андрій Риженко, катери зі США можуть виконувати завдання у складі сил НАТО і ЄС, як цього вимагає військова доктрина України: «Поки що вітчизняна промисловість таких плавзасобів, які повністю відповідають стандартам НАТО, не будує». Україна взяла на себе зобов’язання за кілька років привести Збройні сили до єдиних стандартів НАТО, і в цьому в нагоді стануть кораблі, які вже їм відповідають, – катери класу Island.

У Міністерстві оборони України наголошували, що українські малі броньовані артилерійські катери і американські патрульні катери «Айленд» мають різне призначення і потрібні Військово-морським силам Збройних сил України для нарощування надійності оборони України з моря та захисту українських національних інтересів.

Чи могла Україна отримати ці катери раніше?

Імовірно, могла. Як встановило в березні 2018 року розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»), уперше про «Айленди» заговорили ще 2014 року – відразу після окупації Росією Криму, коли в Україні почали обговорювати концепцію розбудови «москітного флоту» – сукупності швидкохідних і маневрових малих бойових кораблів, які здатні повноцінно протистояти великим кораблям противника і контролювати море. Листування зі США з приводу цих катерів триває принаймні з осені 2014 року.

У 2016 році командувач ВМС у листі до начальника Генштабу Збройних сил зазначав, що американська сторона очікує на офіційне підтвердження готовності української сторони отримати катери.

У базі даних програми EDA ці два катери і обладнання до них позначені як схвалені до передачі Україні ще станом на 27 червня 2016 року.

Але, за даними програми «Схеми», виникла бюрократична проблема: однією з основних суперечностей стало те, що американська сторона наполягала на прямому контракті між Міністерством оборони України і Береговою охороною США, законодавство ж України вимагає для здійснення оплати, в цьому випадку згаданих супутніх витрат, наявності українського посередника – державного концерну «Укроборонпром», бо Міноборони не має права здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

Вихід із ситуації був можливий шляхом ухвалення спеціальної постанови Кабінету міністрів, яка мала надати Міністерству оборони разові повноваження на виконання цього завдання. Але справа зрушила з місця тільки після публікації розслідування «Схем» навесні 2018 року.

Кабінет міністрів ухвалив необхідну постанову 12 вересня. Нею уряд на прохання Міністерства оборони надав дозвіл на підписання домовленості зі США і доручив здійснити всі подальші дії для отримання катерів. Це, серед іншого, оплата супутніх витрат чи підписання контрактів на поставку обладнання і відновлення технічної готовності катерів.

На цей час, за інформацією джерел програми «Схеми» у Збройних силах, супутні витрати на навчання екіпажів, поставку обладнання, відновлення технічної готовності і транспортування катерів до Одеси вже оплачені.