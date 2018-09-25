Порошенко під час візиту в США нарешті прийме катери класу «Айленд», про які розповідали «Схеми»

27 вересня в США за участі президента України Петра Порошенка відбудеться церемонія передачі Україні двох патрульних катерів класу «Айленд» від США. Про це йдеться в оголошенні на офіційному сайті Головного офісу Берегової охорони США.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти пролили світло на бюрократичне затягування процесу отримання катерів з боку української влади та вказали на існування можливої прихованої причини цього, а саме на потенційний комерційний інтерес заводу президента «Кузня на Рибальському», що отримує державне замовлення з бюджету на виробництво кораблів для українського флоту.

Згідно з повідомленням Головного офісу Берегової охорони США, на найближчий четвер у Балтиморі запланована передача двох 30-метрових катерів – Drummond та Cushing.

На церемонії будуть присутні віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер і президент України Петро Порошенко.

За інформацією джерел програми «Схеми» у Збройних силах, супутні витрати на навчання екіпажів, поставку обладнання, відновлення технічної готовності та транспортування катерів до Одеси вже сплачені. «Схеми» також окремо відправили запит до командування Військово-морських сил України щодо цього.

У розслідуванні «Айленди» для України» «Схеми» оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014 – 2017 років. Після виходу розслідування у ВМС України заявили, що сюжет «грає на руку агресору» і в ньому «перекручені факти». Редакція програми «Схеми» спростувала ці звинувачення. У розслідуванні не оприлюднювалася жодна «конфіденційна інформація оборонного характеру».

Наголошувалось, що і малі броньовані артилерійські катери президентської «Кузні на Рибальському», і патрульні катери класу «Айленд» виробництва США потрібні Військово-морським силам України.

Пізніше командування Військово-морських сил ЗСУ виступило із заявою, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду США і починає «його міжвідомче погодження». У заяві також зазначалося, що вже після підписання контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, у тому числі підготовка екіпажів.

Після розслідування програми «Схеми» президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримає американські катери класу «Айленд» від уряду Сполучених Штатів Америки – вперше від 2014 року, відколи почалися перемови щодо їхньої передачі.

У червні «Схеми» повідомили про те, що представники американської сторони прибули до Києва опрацьовувати остаточний контракт.

У цей же час в США під час третьої пленарної сесії щорічної конференції з українсько-американських відносин у Вашингтоні, метою якого було обговорення прогресу України, президент американського аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард під час виступу звернув особливу увагу на проблематику отримання Україною американських катерів класу Island.

У Міністерстві оборони очікують, що катери будуть в Україні до кінця 2019 року.

Після виходу розслідування «Схем» Кабінет міністрів України на своєму засіданні 12 вересня проголосував за підписання домовленості із США про передачу американських катерів класу «Айленд» Україні.