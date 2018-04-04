Порошенко назвав журналістів «зрадофілами», але вперше публічно заговорив про американські «Айленди» для ВМС

Після розслідування програми «Схеми» президент України Петро Порошенко публічно заявив, що Україна отримає американські катери класу Island від уряду Сполучених Штатів Америки – вперше з 2014 року, відколи почалися перемовини щодо їхньої передачі. Про це він заявив під час церемонії вручення службового транспорту Національній поліції у Києві 4 квітня.

«З огляду на низку некоректних публікацій в ЗМІ та соціальних мережах я хотів би скористатися нагодою і проінформувати громадськість про ситуацію з американськими патрульними катерами типу «Айленд». Зрадофіли напустили стільки туману, хоча тут, на мою думку, все гранично ясно», – зазначив під час виступу президент.

При цьому раніше президент у відповідь на запитання журналістів «Схем» про «Айленди» розсміявся та відповіді не дав. А пізніше його адміністрація у письмовій відповіді заявила, що коментувати це питання – не є компетенцією президента.

Петро Порошенко також зазначив, що наразі Міністерство оборони проходить «внутрішньодержавні процедури завершення і погодження проекту контракту», який відомство отримало від американської сторони.

«Заздалегідь заплановано, що на початку травня до України прибуде група фахівців Берегової охорони США для остаточної деталізації, і, я сподіваюсь, підписання зазначеного контракту. За попередніми умовами, передбачена безкоштовна передача зазначених катерів, хоча підготовка, дообладнання, транспортування, будуть робитися за кошти українського бюджету – там сума буде попередньо біля 10 мільйонів доларів», – зазначив Петро Порошенко.

Також Петро Порошенко зазначив, що «від самого початку було ухвалене рішення про доцільність укладання зазначеного контракту».

«Декілька тижнів тому була відібрана група з 36 військових моряків, які успішно складають іспити і найближчим часом поїдуть на навчання до Балтимору, США. Дозвольте не вказувати ворогу дати, деталі та особливості ані контракту, ані катерів, їх обладнання, їх бойових можливостей», – сказав Петро Порошенко.

Він додав, що «немає сумніву, що ці два катери будуть у нас».

При цьому редакція програми «Схеми» зазначає: «Перша публічна заява президента Петра Порошенка про американські катери «Айленд» підтверджує дані, оприлюднені у нашому розслідуванні. Раніше ми вже розповіли про довготривалі перемовини та бюрократичний «пінг-понг» щодо передачі цих двох катерів. Утім, без відповіді так і залишились питання про те, що саме робить Міністерство оборони та Кабінет міністрів, щоб отримати катери «Айленд»? Адже мова йде саме про укладання контракту, а не про підготовку екіпажів. Чому у Вашингтоні чиновники, що безпосередньо працюють над наданням допомоги Україні, у розмовах з журналістами не під запис прямо вказують на затягування процесу з української сторони, у тому числі, ймовірно, через комерційний інтерес заводу президента? І, зрештою, чому з 2014 року американський «подарунок» і досі стоїть в порту Балтимора, а не служить українським Військово-морським силам в акваторії Чорного моря?»

Раніше у розслідуванні «Айленди» для України» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») журналісти розповіли про 30-метрові катери класу Island, що раніше були на службі Берегової охорони США, і які наразі стоять у порту Балтимора. Вперше про можливість їхньої передачі Україні заговорили ще у 2014 році – після анексії Криму та під час обговорень концепції розбудови «москітного флоту». Після переговорів з американською стороною, командувач ВМС вже офіційно звернувся до США із цим проханням. «Схеми» оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014 – 2017 років.

Після виходу розслідування у ВМС заявили, що сюжет «грає на руку агресору» та в ньому «перекручені факти». Редакція програми «Схеми» спростувала ці звинувачення та наголосила, що в розслідуванні не оприлюднювалась жодна «конфіденційна інформація оборонного характеру» та наголосила, що і малі броньовані артилерійські катери президентської «Кузні на Рибальському», і патрульні катери класу Island виробництва США потрібні Військово-морським силам та на необхідності якомога скорішого вирішення питання щодо отримання «Айлендів» Україною та передачі їх на озброєння флоту.

За чотирт дні після оприлюднення розслідування командування Військово-морських сил Збройних сил України виступило з заявою, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду Сполучених Штатів Америки та починає «його міжвідомче погодження». У заяві також зазначалося, що вже після підписання контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, у тому числі підготовка екіпажів.