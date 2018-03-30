«Схеми» відкидають закиди з боку ВМС України щодо «перекручування відомостей» у розслідуванні

Редакція програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») відкидає звинувачення Військово-морських сил України щодо «перекручування наданих відомостей, монтаж із втратою змісту, виривання з контексту фраз» у журналістському розслідуванні про затягування отримання пдарованих катерів «Айленд» зі США. Редакція наполягає, що у своєму матеріалі журналісти виклали інформацію об’єктивно та повно.

Після виходу матеріалу у ВМС заявили, що у сюжеті, «проігнорувавши надані роз’яснення, кореспондент наголошує на позиції, що катери виробництва США і України є альтернативними проектами, а отже, конкурентами».

У сюжеті була наведена низка фактів, які сукупно можуть свідчити, що ввезення катерів Island із США може затягуватися через комерційний інтерес заводу президента України Петра Порошенка. Редакція зазначає, що жоден із цих фактів спростовано не було, як і не було надано відповідей на питання, поставлені журналістами в сюжеті.

«Чому з 2014 року американський презент досі стоїть в порту Балтимора, а не служить українським Військово-морським силам в акваторії Чорного моря? Чому у Вашингтоні чиновники, що безпосередньо працюють над наданням допомоги Україні, у розмовах з журналістами не під запис прямо вказують на комерційний інтерес заводу президента у затягуванні доставки «Айлендів» в Україну? Чому за два місяці, поки ми готували матеріал, ніхто з осіб, уповноважених на вирішення цього питання, так і не дав чіткої відповіді, коли «Айленди» будуть в Україні і що для цього робиться?» – йдеться в заяві програми «Схеми».

Приводом для розслідування стало те, що українська сторона вже четвертий рік не може вирішити питання щодо передачі двох подарованих американських кораблів. У матеріалі наведені свідчення фахівців та юристів про те, що український уряд може вирішити це швидко – за наявності окремої постанови Кабінету міністрів України в межах угоди про оборонне співробітництво між США та Україною.

«Схеми» дослідили, що єдине підприємство на сьогодні, яке відбудовує військовий флот, – це «Кузня на Рибальському». Її акціонером є президент України Петро Порошенко. ВМС замовили вже шість катерів проекту 58155 («Гюрза М»), два з яких уже стали на озброєння флоту, ще чотири проходять державні випробування. Із відкритих джерел відома інформація про наміри цього підприємства в майбутньому будувати власні протидиверсійні катери на основі того ж проекту 58155.

«Джерела «Схем» у Міноборони підтверджують, що саме на катери виробництва заводу «Кузня на Рибальському» вже закладають гроші у державному оборонному замовленні на наступні роки. Ввезення американських «Айлендів», схоже, частково може сколихнути комерційні плани президентського заводу», – йдеться в матеріалі журналістів.

Редакція програми «Схеми» наголошує, що в розслідуванні не оприлюднювалась жодна «конфіденційна інформація оборонного характеру». Адже орієнтовна вартість будівництва нових катерів неодноразово озвучувались Військово-морськими силами, а технічні характеристики вітчизняних катерів уже були опубліковані в мережі, хоч редакція і впевнилась у достовірності цих даних.

Також редакція зазначає, що в процесі підготовки матеріалу журналісти отримали вичерпні та повні коментарі лише від командування Військово-морських сил ЗСУ, хоча остаточне вирішення цієї проблеми не перебуває в компетенції ВМС. При цьому ані міністр оборони, ані прем’єр-міністр, ані Петро Порошенко (як президент та акціонер «Кузні на Рибальскому») відповідей по суті не надали.

Окремо редакція зазначає, що військові дії в Україні не можуть бути приводом для надмірного засекречення інформації у військовому виробництві, зокрема у випадках, коли йдеться про бізнес чинного президента України. Також одним зі стандартів НАТО, які Україна зобов’язалася інтегрувати до 2020 року, є громадський контроль над Збройними силами.

Редакція програми «Схеми» повністю поділяє думку командування ВМС про те, що і малі броньовані артилерійські катери президентської «Кузні на Рибальському», і патрульні катери класу Island виробництва США потрібні Військово-морським силам для «нарощування надійності оборони України з моря та захисту наших національних інтересів». У зв’язку із цим редакція окремо наголошує на необхідності якомога скорішого вирішення питання щодо отримання «Айлендів» Україною та передачі їх на озброєння Військово-морських сил.