Ввезення катерів Island з США може затягуватися через комерційний інтерес заводу Порошенка – «Схеми» 

Передача США двох патрульних катерів класу Island з 2014 року формально затягується українською владою через бюрократичні процедури, але справжньою причиною цьому може бути комерційний інтерес заводу Петра Порошенка «Кузня на Рибальському», який будує на державне замовлення катери. Про це йдеться у розслідуванні «Американські «Айленди» та їхні українські конкуренти» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

30-метрові катери класу Island, що раніше були на службі Берегової охорони США, наразі стоять у порту Балтимора. Вперше про можливість їхньої передачі Україні заговорили ще у 2014 році – одразу після анексії Криму та під час обговорень концепції розбудови «москітного флоту». У той час катери вже почали виводити зі складу Берегової охорони США . «Схеми» оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014 – 2017 років.

Під час візиту до США журналісти «Схем» дізнались зі своїх джерел у Сенаті, що Україна «опирається» подарунку у вигляді катерів вже четвертий рік – нібито через меркантильні мотиви керівництва держави. Згодом те саме повідомили і джерела «Схем» у Пентагоні.

Майкл Карпентер, екс-радник віце-президента США часів Обами Джо Байдена та колишній другий заступник міністра оборони США, який відповідав за Росію та Україну, також опосередковано підтвердив цю інформацію.

«До мене доходили чутки щодо катерів класу Island, запропонованих Україні, – що існує альтернативна схема закупівлі та перепрофілювання суден, які будуть вироблятися на «Кузні на Рибальському» – суднобудівному заводі у Києві. У цьому питанні критично важливо мати прозорість – бо якщо ви не знаєте, з чим конкуруєте, ви не можете дійсно виконувати програму озброєння Міністерства оборони раціонально», – заявив Карпентер.

Журналісти з’ясували, що приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на Рибальському» (декомунізована «Ленінська кузня») – на сьогодні єдине суднобудівне підприємство, яке забезпечує військовий флот катерами, які можуть скласти конкуренцію американським. У заводу два бенефіціари – президент України Петро Порошенко та його близький армійський товариш, нардеп Ігор Кононенко. Воно виготовляє у тому числі катери проекту 58155 («Гюрза М»). Два такі катери вже стоять на озброєнні Військово-морських сил ЗСУ, ще чотири скоро мають поповнити флот.

«Ввезення американських катерів, схоже, частково може сколихнути комерційні плани президентського заводу», – зазначено у розслідуванні.

Саме «Кузня на Рибальському» буде продовжувати бувати кораблі для флоту України, за інформацією програми, на подальші вироби заводу вже закладають гроші у Державному оборонному замовленні.

Будівництво нових катерів в Україні на вітчизняному заводі вартуватиме державі від 27 до 35 мільйонів доларів, повідомили журналістам в управлінні кораблебудування ВМС.

При цьому, як вдалося встановити «Схемам», за доставку та розконсервування двох катерів Island доведеться заплатити приблизно 10 мільйонів доларів (5 мільйонів за кожен). При цьому, за даними спеціалістів ВМС, катери відчизняного виробництва за характеристиками будуть слабшими ніж американські.

«Виходить, що один «Айленд» разом із витратами на транспортування, навчання українських моряків та військове дообладнання обійдеться українському бюджету в середньому в шість разів дешевше, ніж подібний катер зі слабшими характеристиками, але збудований на українському заводі», – йдеться у розслідуванні.

«Схеми» звернулись по коментар до Петра Порошенка. Почувши запитання «Схем» щодо кораблів Island, Порошенко спочатку здивувався, розсміявся, утім, по суті не відповів. «Я вибачаюсь, але зараз в мене немає відповіді, яку я міг би вам надати», – сказав президент та співвласник «Кузні на Рибальському».

Як з’ясували «Схеми», процедура передачі формально затягується через бюрократичну процедуру, врегулювати яку може Кабінет міністрів України, коли винесе окрему постанову. Щоб Україна могла напряму отримати від США катери, заплативши за їхню «розконсервацію».

Проте прем’єр-міністр Володимир Гройсман не зміг пояснити, чому досі американські кораблі не в Україні і направив до міністра оборони.

«Ви зв’яжіться з Полтораком, він вам дасть вичерпний коментар, а якщо потрібно, щоб щось прийняв пан Полторак, то він звернеться офіційно в уряд, і ми приймемо рішення», – сказав Володимир Гройсман.

На ремарку журналіста про те, що міністр раніше вже звертався до уряду і попросив надати окрему постанову Кабміну, Гройсман відповів: «Ми обов’язково розглянемо. Все, що стосується оборони і оборонного відомства, вам краще отримати інформацію від міністра оборони».

У свою чергу міністр оборони Степан Полторак замість відповідей, сам почав ставити питання журналістам «Схем»: «Звідки у вас інформація, що Україна не може отримати ці кораблі? Ви не можете знати цю інформацію».

І додав, що «ніяких ускладнень у процесі передачі катерів немає», утім «це те питання, про яке він не хотів би говорити на камеру».

Два патрульні катери класу Island виведені зі складу Берегової охорони США. Частина обладнання та систем зняті, тому за технічне обслуговування та поточний ремонт Україна має заплатити, ще до того, як їх отримає. За попередніми розрахунками, які отримала редакція «Схем», два катери обійдуться у більше ніж 10 мільйонів доларів – це «супутні» витрати. Це у 6 разів дешевше, ніж будувати такий самий корабель на українському заводі – виявили журналісти.