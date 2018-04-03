Після розслідування «Схем» у Збройних силах знову заговорили про передачу катерів «Айленд»

Командування Військово-морських сил Збройних сил України заявляє, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду Сполучених Штатів Америки та починає «його міжвідомче погодження». Про це йдеться в повідомленні прес-центру Командування ВМС ЗСУ.

«Це перший випадок подібної допомоги від іншої країни за відповідну оплату, тому на законодавчому рівні були певні складнощі щодо її реалізації в рамках чинного законодавства, але на дійсний час такий шлях вже визначено, його буде реалізовано в рамках діючої угоди між Урядом України та Сполучених Штатів Америки», – розповів командувач ВМС віце-адмірал Ігор Воронченко.

Процес погодження передачі американських катерів Україні розпочався ще у 2014 році і формально був заблокований через бюрократичні перепони, але це також могло бути обумовлено і комерційним інтересом заводу українського президента «Кузня на Рибальському», єдиного українського заводу, який нині завантажений держзамовленням з відновлення флоту та постачає озброєння ВМС, йшлося у матеріалі журналістів програми «Схеми», опублікованого 29 березня. l

Згідно з заявою прес-центру, яка з’явилось на 4 день після оприлюднення розслідування «Схем», американській стороні «вже повідомлено про готовність Міністерства оборони України до отримання патрульних катерів на запропонованих умовах». Також у заяві зазначається, що після підписання контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, у тому числі підготовка екіпажів.

«Катери ми отримуємо безкоштовно, але їх транспортування, підготовка екіпажів та інші супутні витрати здійснюються за рахунок держави. (…) Наразі очікується повідомлення від США щодо термінів проведення заключної конференції з опрацювання основних умов контракту, під час якої планується визначити остаточну вартість супутніх витрат, пов’язаних з передачею катерів, та терміни виконання робіт», – йдеться у повідомленні.

Раніше у розслідуванні «Айленди» для України» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») журналісти розповіли про 30-метрові катери класу Island, що раніше були на службі Берегової охорони США, і які наразі стоять у порту Балтимора. Вперше про можливість їхньої передачі Україні заговорили ще у 2014 році – після анексії Криму та під час обговорень концепції розбудови «москітного флоту». Після переговорів з американською стороною, командувач ВМС вже офіційно звернувся до США із цим проханням. «Схеми» оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014 – 2017 років.

Після виходу розслідування у ВМС заявили, що сюжет «грає на руку агресору» та в ньому «перекручені факти». Редакція програми «Схеми» спростувала ці звинувачення та наголосила, що в розслідуванні не оприлюднювалась жодна «конфіденційна інформація оборонного характеру» та наголосила, що і малі броньовані артилерійські катери президентської «Кузні на Рибальському», і патрульні катери класу Island виробництва США потрібні Військово-морським силам та на необхідності якомога скорішого вирішення питання щодо отримання «Айлендів» Україною та передачі їх на озброєння флоту.