Катери «Айленд» для України: американці приїхали опрацьовувати остаточний контракт

У Києві проходить заключна конференція з визначення основних умов контракту щодо передачі катерів класу «Айленд» зі США до України. Розпочалась вона з 11 червня і триває досі.

Про це журналісту програми «Схеми» повідомили в командуванні Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

«Під час проведення цього заходу буде опрацьовано остаточну редакцію документа», – зазначив перший заступник Командувача ВМС ЗС Андрій Тарасов у відповіді на запит.

Як мовиться у відповіді, документ підпишуть після того, як він пройде «внутрішнє погодження американською стороною».

За даними «Схем», з американського боку на зустрічі присутні представники Берегової охорони США та Військово-Морських Сил США.

Також, щодо механізму сплати за катери, який був однією з основних офіційних перепон щодо отримання катерів, у командуванні зазначили, що гроші для сплати супутніх витрат вже зарезервовані за однією з бюджетних програм Міністерства оборони України.

Вперше про можливість передачі Україні американських 30-метрових катерів «Айленд» заговорили ще в 2014 році – після анексії Криму й під час обговорень концепції розбудови «москітного флоту», йшлося в розслідуванні «Айленди» для України» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і каналу «UA:Перший»). Раніше ці катери були на службі Берегової охорони США і наразі стоять у порту Балтимора.

«Схеми» оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014 – 2017 років.

Після виходу розслідування у ВМС України заявили, що сюжет «грає на руку агресору» і в ньому «перекручені факти». Редакція програми «Схеми» спростувала ці звинувачення. У розслідуванні не оприлюднювалась жодна «конфіденційна інформація оборонного характеру». Наголошувалось, що і малі броньовані артилерійські катери президентської «Кузні на Рибальському», і патрульні катери класу Island виробництва США потрібні Військово-Морським силам, необхідне якомога скоріше вирішення питання щодо отримання «Айлендів» Україною та передачі їх на озброєння флоту.

Пізніше командування Військово-Морських сил ЗСУ виступило із заявою, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду США і починає «його міжвідомче погодження». У заяві також зазначалося, що вже після підписання контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, у тому числі підготовка екіпажів.

Після розслідування програми «Схеми» президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримає американські катери класу Island від уряду Сполучених Штатів Америки – вперше від 2014 року, відколи почалися перемови щодо їхньої передачі. Про це він заявив під час церемонії вручення службового транспорту Національній поліції в Києві 4 квітня. Він анонсував зустріч з цього приводу у травні.

В середині квітня посол США в Україні Марі Йованович заявила Радіо Свобода, що українська і американська сторони продовжують «рухатися вперед» у питанні передачі Україні двох патрульних катерів типу «Айленд».