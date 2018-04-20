Посол США про катери «Айленд» для України: продовжуємо рухатися вперед у цьому питанні

Посол США в Україні Марі Йованович заявила Радіо Свобода, що українська і американська влади продовжують «рухатися вперед» у питанні передачі Збройним силам України двох патрульних катерів типу «Айленд».

«Ті два кораблі, про які йдеться, як я розумію, що ми продовжуємо рухатися вперед у цьому питанні… Інколи на деякі речі потрібен час (сміється). Думаю, що інколи потрібно інвестувати в час, щоб отримати позитивний результат. І я розумію, що ми рухаємося вперед у тому, що ми вважаємо правильним напрямком. Тому що це не тільки подвоїть кількість суден, що є в наявності в Україні, але й суттєво покращить можливості українського флоту», – сказала посол в інтерв’ю спільному телепроекту Радіо Свобода і каналу «112 Україна» «Завтра».

Повну версію інтерв’ю дивіться на «112 Україна» у неділю, 22 квітня о 18:00.

Вперше про можливість їхньої передачі Україні американських 30-метрових катерів «Айленд» заговорили ще в 2014 році – після анексії Криму й під час обговорень концепції розбудови «москітного флоту», йшлося в розслідуванні «Айленди» для України» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і каналу «UA:Перший»). Раніше ці катери були на службі Берегової охорони США і наразі стоять у порту Балтимора.

Після переговорів з американською стороною, командувач ВМС вже офіційно звернувся до США із цим проханням. «Схеми» оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014 – 2017 років.

Після виходу розслідування у ВМС заявили, що сюжет «грає на руку агресору» і в ньому «перекручені факти». Редакція програми «Схеми» спростувала ці звинувачення. У розслідуванні не оприлюднювалась жодна «конфіденційна інформація оборонного характеру». Наголошувалось, що і малі броньовані артилерійські катери президентської «Кузні на Рибальському», і патрульні катери класу Island виробництва США потрібні Військово-морським силам, необхідне якомога скоріше вирішення питання щодо отримання «Айлендів» Україною та передачі їх на озброєння флоту.

Пізніше командування Військово-морських сил ЗСУ виступило із заявою, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду США і починає «його міжвідомче погодження». У заяві також зазначалося, що вже після підписання контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, у тому числі підготовка екіпажів.

Після розслідування програми «Схеми» президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримає американські катери класу Island від уряду Сполучених Штатів Америки – вперше від 2014 року, відколи почалися перемови щодо їхньої передачі. Про це він заявив під час церемонії вручення службового транспорту Національній поліції в Києві 4 квітня.