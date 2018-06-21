У Міноборони планують, що американські катери «Айленд» будуть в Україні до кінця 2019 року

Уповноважені представники України та США запланували, що катери класу «Айленд» (Island) будуть доправлені американською стороною до Одеси у листопаді-грудні 2019 року. Про це програмі «Схеми» (спільному проекту Радіо Свобода і телеканалу UA:Перший) повідомили в управлінні комунікацій та преси Міністерства оборони з посиланням на інформацію від Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ.

Зустріч української та американської сторін щодо отримання «Айлендів», про які почали говорити з 2014 року, проходила у Києві з 11 по 15 червня. З українського боку були залучені представники Міністерства оборони, Генштабу, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. З американського – делегація Берегової охорони США.

«Разом з американською стороною було постатейно опрацьовано проект домовленості на передачу катерів з урахуванням зауважень, що виникли під час попереднього внутрішнього та міжвідомчого погодження домовленості українською стороною», – повідомили в управлінні комунікацій та преси Міноборони.

Так, згідно із планом, остаточно проект домовленості сторони підпишуть у серпні-вересні 2018 року. Також восени цього року Україна має розрахуватись за супутні витрати, пов’язані з отриманням американських катерів. У жовтні-листопаді американська сторона також має підготувати контракти на поставку обладнання та відновлення технічної готовності катерів.

Із січня по червень 2019 року заплановані відновлювальні роботи та дообладнання катерів – в присутності представників українських ВМС. Влітку у Балтиморі (США) будуть навчатися українські екіпажі.

А в листопаді-грудні 2019 року катери мають транспортувати до порту Одеси та привести «у робочий стан за допомогою експертів Берегової охорони США», – зазначають у Міноборони.



Вперше про можливість передачі Україні американських 30-метрових катерів «Айленд» заговорили ще в 2014 році – після анексії Криму й під час обговорень концепції розбудови «москітного флоту», йшлося в розслідуванні «Айленди» для України» програми «Схеми». Раніше ці катери були на службі Берегової охорони США і наразі стоять у порту Балтимора.



«Схеми» оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014 – 2017 років.

Після виходу розслідування, у ВМС України заявили, що сюжет «грає на руку агресору» і в ньому «перекручені факти». Редакція програми «Схеми» спростувала ці звинувачення. У розслідуванні не оприлюднювалась жодна «конфіденційна інформація оборонного характеру». Наголошувалось, що і малі броньовані артилерійські катери президентської «Кузні на Рибальському», і патрульні катери класу Island виробництва США потрібні Військово-Морським силам, необхідне якомога скоріше вирішення питання щодо отримання «Айлендів» Україною та передачі їх на озброєння флоту.

Пізніше командування Військово-Морських сил ЗСУ виступило із заявою, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду США і починає «його міжвідомче погодження». У заяві також зазначалося, що вже після підписання контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, у тому числі підготовка екіпажів.

Після розслідування програми «Схеми» президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримає американські катери класу Island від уряду Сполучених Штатів Америки – вперше від 2014 року, відколи почалися перемови щодо їхньої передачі. Про це він заявив під час церемонії вручення службового транспорту Національній поліції в Києві 4 квітня. Він анонсував зустріч з цього приводу у травні.

В середині квітня посол США в Україні Марі Йованович заявила Радіо Свобода, що українська і американська сторони продовжують «рухатися вперед» у питанні передачі Україні двох патрульних катерів типу «Айленд».

У червні «Схеми» повідомили про те, що представники американської сторони прибули до Києва опрацьовувати остаточний контракт.

У цей же час в США під час третьої пленарної сесії щорічної конференції з українсько-американських відносин у Вашингтоні, метою якого було обговорення прогресу України, президент американського аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард під час виступу звернув особливу увагу на проблематику отримання Україною американських катерів класу Island.