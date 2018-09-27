Церемонія передачі катерів «Айленд» Україні розпочалася в Балтиморі

В морському порту в місті Балтимор, Сполучені Штати, почалася церемонія передачі патрульних катерів класу «Айленд» Україні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На церемонії присутні віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер і президент України Петро Порошенко.

Як повідомив журналістам перед початком церемонії начальник управління кораблебудування ВМС України Василь Радчук, українські військово-морські сили зможуть використовувати патрульні катери класу «Айленд» вже восени 2019 року.

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За його словами, кораблі Україна отримує безкоштовно, але має заплатити за транспортування їх морськими платформами до Одеси та за переобладнання.

Катери мають назви Drummond і Cushing. Вони у хорошому технічному стані, доведеться лише замінити один дизель-генератор та обладнати їх системою захищеного зв‘язку, аби уникнути радіоперехоплення противником. Катери передають Україні без зброї, ВМФ доведеться вирішувати, якими озброєннями їх обладнати.

Затримку із отриманням катерів Радчук пояснив необхідністю пройти всі бюрократичні процедури, передбачені американським законодавством.

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Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти пролили світло на бюрократичне затягування процесу отримання катерів з боку української влади та вказали на існування можливої прихованої причини цього, а саме на потенційний комерційний інтерес заводу президента «Кузня на Рибальському», що отримує державне замовлення з бюджету на виробництво кораблів для українського флоту.

В розслідуванні журналісти виявили, що розв’язати бюрократичну тяганину давно було можливо за допомогою ухвалення окремої постанови Кабінету міністрів України. Втім, це відбулось лише у вересні 2018 року.