З’явилися перші фото з церемонії передачі катерів класу «Айленд», про які розповідали «Схеми»

27 вересня у порту міста Балтимор, США за участі президента України Петра Порошенка відбувається церемонія передачі Україні двох патрульних катерів класу «Айленд» від США.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Катери, які отримає Київ, носять назви Drummond і Cushing. Раніше керівник «Українського мілітарного центру» Тарас Чмут назвав їх стратегіно важливими для українських військово-морських сил, але анонсував, що вони опиняться в розпорядженні українських військових наступного року.

Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок Україною тривало роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти пролили світло на бюрократичне затягування процесу отримання катерів з боку української влади та вказали на існування можливої прихованої причини цього, а саме на потенційний комерційний інтерес заводу президента «Кузня на Рибальському», що отримує державне замовлення з бюджету на виробництво кораблів для українського флоту.

В розслідуванні журналісти виявили, що розв’язати бюрократичну тяганину давно було можливо за допомогою ухвалення окремої постанови Кабінету міністрів України. Втім, це відбулось лише у вересні 2018 року.

На церемонії присутні віце-адмірал Берегової охорони США Майкл Макалістер і президент України Петро Порошенко. Президент України наразі перебуває в Сполучених Штатах в рамках 73-ї Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

У розслідуванні «Айленди» для України» «Схеми» оприлюднили фрагменти затягнутого міжвідомчого листування щодо передачі цих двох катерів протягом 2014 – 2017 років.

Після виходу розслідування у ВМС України заявили, що сюжет «грає на руку агресору» і в ньому «перекручені факти». Редакція програми «Схеми» спростувала ці звинувачення. У розслідуванні не оприлюднювалася жодна «конфіденційна інформація оборонного характеру»

Наголошувалось, що і малі броньовані артилерійські катери президентської «Кузні на Рибальському», і патрульні катери класу «Айленд» виробництва США потрібні Військово-морським силам України.

Пізніше командування Військово-морських сил ЗСУ виступило із заявою, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду США і починає «його міжвідомче погодження». У заяві також зазначалося, що вже після підписання контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, у тому числі підготовка екіпажів.

Після розслідування програми «Схеми» президент України Петро Порошенко заявив, що Україна отримає американські катери класу «Айленд» від уряду Сполучених Штатів Америки – вперше від 2014 року, відколи почалися перемови щодо їхньої передачі.

У червні «Схеми» повідомили про те, що представники американської сторони прибули до Києва опрацьовувати остаточний контракт.

У цей же час в США під час третьої пленарної сесії щорічної конференції з українсько-американських відносин у Вашингтоні, метою якого було обговорення прогресу України, президент американського аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард під час виступу звернув особливу увагу на проблематику отримання Україною американських катерів класу Island

У Міністерстві оборони очікують, що катери будуть в Україні до кінця 2019 року.

Після виходу розслідування «Схем» Кабінет міністрів України на своєму засіданні 12 вересня проголосував за підписання домовленості із США про передачу американських катерів класу «Айленд» Україні.

Про участь президента Порошенка в офіційній церемонії передачі катерів стало відомо з оголошення на офіційному сайті Головного офісу Берегової охорони США. Сайт президента перед початком його візиту до США цю подію не анонсував.