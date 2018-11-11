Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 Листопад 2018, Київ 10:53
Політика

Українські командири американських «Айлендів». Хто вони?

Два патрульних катери класу «Айленд», які США передали Військово-морським силам України. Балтимор, 27 вересня 2018 року

Дивитись коментарі

Минулого разу зі старшими лейтенантами Військово-морських сил України Даміром Ауліним і Богданом Небилицею ми бачилися влітку. Тоді на урочистій церемонії на честь Дня ВМС в Одесі до складу флоту було включено чотири нових бронекатери шифру «Гюрза-М». Командирами МБАКів стали колишні курсанти-«нахімовці» із Севастополя. Аулін прийняв командування «Вишгородом» (P 179), Небилиця – «Нікополем» (P 176). Нині молоді офіцери готуються до нових завдань – саме їм невдовзі командувати «Айлендами», які передали Україні Сполучені Штати Америки.

Вони народились далеко від моря. Дамір Аулін – у Кропивницькому, Богдан Небилиця родом із Сумщини. Обидва ще підлітками потрапили до Севастополя. До мети стати військовими моряками йшли через ліцей, а потім Військово-морську академію імені Нахімова.

Коли Крим окупувала Російська Федерація, разом із іншими курсантами і офіцерами виїхали з півострова. Завершували навчання, отримували диплом і погони вже в Одесі.

Малі броньовані артилерійські катери (МБАКи) «Аккерман» (P 174) і «Бердянськ» (P 175) у гавані Одеси. 9 листопада 2018 року
Малі броньовані артилерійські катери (МБАКи) «Аккерман» (P 174) і «Бердянськ» (P 175) у гавані Одеси. 9 листопада 2018 року

«Гріш ціна офіцеру, якого лякає відповідальність»

Для випускника 2016 року Богдана Небилиці першим місцем служби був ракетний катер «Прилуки» на посаді командира ракетно-артилерійської бойової частини. Згодом офіцера було призначено командиром малого броньованого артилерійського катеру «Нікополь».

Богдан Небилиця. старший лейтенант ВМС України
Богдан Небилиця. старший лейтенант ВМС України

– Із нинішньої команди хтось переходить за Вами на катер класу «Айленд» (для України призначені виведені зі складу Берегової охорони США катери USCGC Cushing (WPB-1321) і USCGC Drummond (WPB-1323) – ред.)?

– Ні. Вся команда залишається на «Нікополі». Для «Айлендів» набрали новий екіпаж. Як і з командирами, – на конкурсній основі. Відбирали ретельно, була ціла низка тестувань, співбесід, бо ми усвідомлюємо, що працюватимемо на захист України, її імідж у світі.

– Наскільки відрізняється чисельність екіпажу МБАКу та катеру типу «Айленд»?

– В чотири рази: 5 людей на бронекатері та 20 – на катерах типу «Айленд».

– Страшно приймати корабель, навколо якого такий резонанс?

– Відповідально. Але гріш ціна тому офіцеру, якого лякає відповідальність.

«Хочу працювати й розвиватись»

Нинішній командир малого броньованого артилерійського катеру «Вишгород» Дамір Аулін був серед курсантів, які на території севастопольської Академії ВМС у березні 2014-го співали гімн України в той час як російські військові спускали з флагштока український прапор і піднімали прапор Росії.

Про події майже п’ять років тому журналісти розпитують його часто. І це можна зрозуміти, бо у той час як старші офіцері ВМС зраджували присязі, курсанти продемонстрували характер.

У році, що минає, екіпажі бронекатерів набули неабиякого досвіду. Лише упродовж вересня, розповідає старший лейтенант Дамір Аулін, МБАК «Вишгород» пройшов близько тисячі миль – це десять ходових суток.

Дамір Аулін, старший лейтенант ВМС України
Дамір Аулін, старший лейтенант ВМС України

– Призначення командиром колишнього американського, а тепер вже українського катеру, було несподіваним?

– Коли дізнався, що відкрилася така посада, вирішив спробувати і подав свою кандидатуру на атестаційну комісію. Звісно, не знав, узгодять мене чи ні. Коли затвердили, дуже зрадів. Трохи шкода залишати «Вишгород», адже із ним я від самого спуску на воду, звик, знаю його характер. Але потрібно рухатись вперед, розвиватися, напрацьовувати досвід.

– Мабуть, з «Айлендами» ви знайомі поки що лише по картинках і відео?

– Наступного місяця починаємо більш детальне знайомство, вивчатимемо тактико-технічні характеристики, експлуатаційну документацію. Влітку їдемо у США у кількамісячне відрядження, після нього будемо транспортувати катери до порту Одеси.

– Як справи з англійською?

– Нині рівень вище за середній, треба ще «підтягнути» технічну мову.

Військові американські катери Island, 2018 рік
Військові американські катери Island, 2018 рік

Як очікується, влітку 2019 року екіпажі «Айлендів» вирушать до Балтимору. Вони проходитимуть навчання безпосередньо на катерах, а потім транспортуватимуть «Айленди» до порту Одеси. В який конкретно спосіб це здійснюватиметься, наразі вирішується

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...
Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG