Президент України Петро Порошенко відвідав базу берегової охорони США Балтимор, де відбулася церемонія передачі Україні від США двох патрульних катерів класу «Айленд». Катери, які отримає Київ, мають назви Drummond і Cushing. Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок тривало в Україні роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). (Відео Адміністрації президента)