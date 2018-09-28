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28 Вересень 2018, Київ 22:11
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Як США передавали Україні два патрульні катери класу «Айленд» – відео

Як США передавали Україні два патрульні катери класу «Айленд» – відео
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Президент України Петро Порошенко відвідав базу берегової охорони США Балтимор, де відбулася церемонія передачі Україні від США двох патрульних катерів класу «Айленд». Катери, які отримає Київ, мають назви Drummond і Cushing. Вирішення бюрократичних перепон щодо отримання цих катерів у подарунок тривало в Україні роками. Процес активно зрушив з місця лише навесні 2018 року після виходу розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). (Відео Адміністрації президента)

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