Українські військові моряки відзначають професійне свято

В першу неділю липня військовослужбовці одного із трьох видів Збройних сил України – Військово-морських сил – відзначають професійне свято.

Президент України Петро Порошенко у своєму привітанні подякував особовому складу ВМС України за відданість військовому обов’язку, мужність та героїзм.

«Ви побачили на власному гіркому досвіді, чого варте так зване «морське братерство» російського чорноморського флоту. Переконалися в лицемірстві та підступності тих, хто заявляв про «дружбу народів, традиції та честь», а потім, злодійкувато сховавши знаки розрізнення, виконував злочинні накази, викрадав наших офіцерів, блокував військові частини та по-піратськи вдирався на наші кораблі. Але ви вистояли у протистоянні з ворогом і тепер нарощуєте свій бойовий потенціал, формуючи нові військові частини, будуючи сучасну берегову інфраструктуру, отримуючи на озброєння новий корабельний склад i техніку та повертаючи із забуття наші національні історичні традиції», – зазначається у привітанні, розміщеному на офіційному сайті президента.

Петро Порошенко висловив впевненість, що спільними зусиллями буде відроджено і примножено морську славу України, а «державний прапор на наших кораблях знову замайорить у бухтах українського Севастополя».

Урочисті заходи з нагоди Дня ВМС проходять 1 липня в Одесі, Южному, Ізмаїлі, Миколаєві, Херсоні, Очакові. В цих містах упродовж всього дня кораблі, катери, судна забезпечення відкриті для вільного відвідування.

В Миколаєві можна побувати, зокрема, на середньому десантному кораблі «Юрій Олефіренко», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В Одесі для відвідування відкриті флагман національних ВМС – фрегат «Гетьман Сагайдачний», нові малі броньовані артилерійські катери (МБАК) типу «Гюрза-М», збудовані на київській «Кузні на Рибальському».

Після майже піврічних державних випробувань чотири із МБАКів – «Лубни», «Вишгород», «Кременчук», «Нікополь» – з нагоди Дня ВМС включено в склад флоту. На них урочисто було піднято два прапори – державний і Військово-морських сил.

Як зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода командувач ВМС ЗС України віце-адмірал Ігор Воронченко, бронекатери ефективні в прибережній зоні, залучаються до охорони комунікацій, інфраструктури портів, гаваней, гирл річок, лиманів тощо. «Поки без подробиць, але виробникові бронекатерів я запропонував дещо стосовно додаткового оснащення. На противника очікує несподіванка», – додав він.

Вперше в Україні День ВМС відзначили 1 серпня 1997 року. З того часу дату професійного свята військових моряків і його назву (День флоту замість Дня ВМС – ред.) змінювали на державному рівні кілька разів. Скажімо, в 2012 році за часів президентства Віктора Януковича це була остання неділя липня – в один день зі святом ВМФ Російської Федерації.

Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка з 2015 року День Військово-морських сил України відзначається в першу неділю липня.