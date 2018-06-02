ВМС ЗСУ. Про поповнення в морській піхоті України та її нові головні убори

В Одеській військовій академії вперше в Україні відбувся випуск офіцерів морської піхоти. 12 осіб серед випускників факультету підготовки спеціалістів Високомобільних десантних військ (ВДВ) отримали дипломи бакалаврів, у яких зазначено фах: «управління діями морської піхоти», лейтенантські погони, берети нового зразка тощо.

2 червня на плац Військової академії на урочисту церемонію випуску молоді лейтенанти морської піхоти вийшли в парадному однострої Військово-морських сил ЗСУ, з кортиками, а напередодні їм вручили берети кольору морської хвилі.

Вирішити «кадровий голод»

У 2014 році хлопці поступили до вищого військового навчального закладу в Одесі на факультет ВДВ. Через два роки, в період серйозного кадрового голоду на молодших командирів, було ухвалено рішення створити групу морської піхоти. Курсантам-третьокурсникам надали вибір – продовжувати навчання на десантників чи – на додаток до повітря й суші – опановувати ще одну стихію, морську. В 2017 році в виші було проведено перший набір курсантів-морпіхів.

До окупації Росією Криму військово-морські спеціальності українські курсанти набували в Севастополі. Утім навіть там офіцерів-морпіхів не готували – в морську піхоту (МП) йшли із різних видів і родів військ.

Скажімо, загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ (нині це Військова академія в Одесі – ред.) свого часу закінчив Дмитро Делятицький. В 2014 році підполковник Делятицький, командир 1-го (Феодосійського) батальйону морської піхоти, виводив підлеглих, котрі не зрадили присязі, з окупованого Криму в Миколаїв.

Нещодавно полковника Делятицького було призначено заступником командувача морської піхоти України. А сам командувач морської піхоти (посаду обійняв у березні 2018 року – ред.) генерал-майор Юрій Содоль – десантник.

Чотири роки: як було і як стало

Станом на 2014 рік українська морська піхота була представлена виключно 1-м батальйоном, що базувався поблизу Феодосії. Під час окупації Криму Росією на материк українських морських піхотинців вийшло близько двох рот.

Нині до структури Командування морської піхоти – новоствореного органу військового управління частинами морських піхотинців і берегових артилеристів – входять кілька окремих батальйонів морської піхоти, бригада морської піхоти, артилерійська бригада і реактивний артилерійський полк.

До кінця 2018 року планується сформувати ще одну бригаду МП, повідомив генерал-майор Содоль.

Морська піхота, як і вся українська армія, на декілька порядків сильніша, ніж це було до війни

«На сьогоднішній день морська піхота, як і вся українська армія, на декілька порядків сильніша, ніж це було до війни», – зауважив президент України на урочистостях в Миколаєві з нагоди 100-річчя морської піхоти.

Також Петро Порошенко повідомив про те, що переозброєння танкового батальйону бригади морської піхоти танками Т-80 завершилося, а модернізованими БТР-70ДІ – триває.

Колір морської хвилі замість чорного

Як тільки стало відомо, що давні плани відносно змін в кольорі беретів морських піхотинців з чорного на «морської хвилі» вже реальність, і що частина морських піхотинців після урочистостей в Миколаєві 23 травня демонстративно залишилася у беретах старого зразка (чорних), командування морської піхоти оприлюднило відкритий лист до громадськості. Його було оприлюднено на сторінці в «Фейсбуці» 36-ї бригади морської піхоти.

У листі командири батальйонів і бригади МП зазначають, що «чітко усвідомлюють важливість всіх заходів, які проводяться у Збройних силах України» і запевняють: «завдання, накази, які поставлені перед військовими частинами та підрозділами морської піхоти України, будуть виконані».

«Міняється колір, але незмінними залишаються суть берета, як головного атрибута морського піхотинця, традиції щодо його отримання, як його потрібно носити», – зазначив Радіо Свобода командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Андрій Гнатов.

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Відкритий лист ми оприлюднили для того, щоб ніхто не розхитував ситуацію, ставлячи під сумнів нашу вірність і клятві морського піхотинця

Щодо військовослужбовців, котрі 23 травня в Миколаєві відмовились перевдягати берети нового зразка, командувач морської піхоти Юрій Содоль повідомив, що «заходи дисциплінарного впливу не застосовувались». «Відкритий лист ми оприлюднили для того, щоб ніхто не розхитував ситуацію, ставлячи під сумнів нашу вірність і клятві морського піхотинця».

Незабаром новоспечені лейтенанти морської піхоти, випускники 2018 року, відбудуть до першого місця служби. «Розподіл вони отримали у бойові частини командирами взводів», – повідомив генерал-майор Содоль.