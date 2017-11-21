Із початком агресії Росії «крилаті піхотинці» є творцями історії та легенд сучасного війська України – експерт

Нетверезі крики «За ВДВ!», купання у фонтанах, як і інші радянські традиції, для українських «крилатих піхотинців» відходять в історію: 21 листопада нинішні Високомобiльнi війська Збройних сил України перейменували у Десантно-штурмові війська. На сьогодні, за плечима бійців – оборона України на сході, включаючи найдовший у військовій історії рейд у тил супротивника, успішна співпраця з партнерами з НАТО тощо. За мужність і героїзм, виявлені в боях з російськими окупантами, понад дві з половиною тисячі десантників удостоєні державних нагород. 469 десантників загинули в запеклих боях з російськими окупантами.

У день Архангела Михаїла (21 листопада) воїни уже десантно-штурмових військ склали присягу на вірність народові України; їх привітав президент України Петро Порошенко. За його словами, сучасна українська армія потребує не лише сучасної техніки та оснащення, а й сучасної символіки.

Кольором десанту стає темно-бордовий – колір крові десантників, пролитий у боях за Україну

«Від сьогодні моїм рішенням кольором українського десанту стає темно-бордовий – це колір крові десантників, пролитий у боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовують 95 країн світу, з них 19 – країни-члени НАТО», – наголосив Порошенко.

Від сьогодні також День десантно-штурмових військ Україна відзначатиме 21 листопада, в День Архистратига Михаїла, зазначив Порошенко.

Оновлення десантних військ, технічне переоснащення та речове забезпечення, соціальна підтримка воїнів, як і зміна атрибутики та елементів одягу – один з результатів тих реформ, які реалізують у Збройних силах України, повідомив журналістам головнокомандувач десантно-штурмовими військами Михайло Забродський.

В українському суспільстві і серед самих десантників чи не найбільше дискусій викликала ініціатива командування відмовитись від блакитних беретів. За словами Забродського, на блакитний берет очікує добра згадка, шана і пам'ять про подвиги десантників різних поколінь. Нові ж елементи форми українських десантників відповідають традиціям цього роду військ, пояснює офіцер.

Сама назва – десантно-штурмові війська – більш точно відображає суть і принцип бойового застосування підрозділів

«У будь-якому процесі наступає час, коли настає період змін. Такий час змін прийшов у десантно-штурмові війська: щодо кольору берету, після обговорень і запропонованих варіантів ми зупинились на формі одягу, яка притаманна воїнам-десантникам більшості країн світу. Сама назва – десантно-штурмові війська – більш точно відображає суть і принцип бойового застосування підрозділів, що зараз входять до складу Високомобільних десантних військ», – зазначив Забродський.

Ветеран АТО, десантник Олександр Погребиський у коментарі для Радіо Свобода зазначив: нині на сході України українських військових обстрілюють, серед інших, ті, які «носять блакитні берети» і називають себе «десантниками». Тож оновлення десантних військ і надання їм нових символів та елементів, має велике значення для розвитку українського війська та повернення до осмислення його історії, хоча серед бійців є і противники нововведень, наголошує боєць.

«Я знаю, що чимало десантників проти цього, є трохи стереотипів у людей, які відклались за радянських часів. Моє відношення до цього таке: у кожного десантника – своя історія. Нинішні зміни ніяким чином не проти цієї історії кожного», – каже Погребиський.

«Завжди перші»

Директор інформаційно-консалтингової компанії «Діфенс Експрес» з розвитку, військовий експерт Валерій Рябих у коментарі для Радіо Свобода наголошує: десантно-штурмові війська України пройшли шлях серйозної еволюції. Створені після проголошення незалежності України на базі Повітряно-десантних військ СРСР, які дислокувались на території України на момент розпаду Радянського Союзу, ці війська у 2012 році отримали нову назву – Високомобільні десантні війська. А з початком російської військової агресії «крилаті піхотинці» є творцями історії та легенд сучасного війська України, додає він.

Маємо власне міцне підґрунтя для розвитку «крилатої піхоти» як елітного роду військ ЗСУ

«Маємо власне міцне підґрунтя для розвитку «крилатої піхоти» як елітного роду військ ЗСУ. І легенд про героїчне минуле тут також вистачає. Тим більше, що в новітню історію України українські десантники вже вписали власні рядки героїзму та патріотизму – власними мужністю, рішучістю та кров’ю…», – вважає Рябих.