У Києві відбулася церемонія перейменування українських десантників. Віднині цей рід військ носить назву «десантно-штурмові війська», має оновлену символіку та атрибутику. Своє свято десантники тепер відзначатимуть у День Архистратига Михаїла – 21 листопада. Президент України Петро Порошенко заявив, що «кольором українського десанту стає темно-бордовий, колір крові десантників, пролитої в боях за Україну». Порошенко також повідомив, що понад 2500 десантників удостоєні державних нагород за мужність і героїзм, виявлені в боях з російськими-окупаційними військами. Дванадцять з них відзначені «Золотою зіркою» Героя України. 469 з цих десантників не повернулися з бойових завдань.