Якісно нові десантно-штурмові війська мають якісно новий вигляд – Погребиський

З цього року день десантно-штурмових військ відзначають 21 листопада. Це, а також зміна кольору беретів десантників, означає, що ДШВ відходять від радянських традицій, вважають військові. Сержант 95-ї ОДШБР Олександр Погребиський додає, що й призначення десантних військ тепер змінено з акцентом на штурмові задачі. А ветеран АТО В’ячеслав Зайцев додає – українські десантники вже давно не «купаються в фонтанах», як їхні колеги з російських ПДВ.

Сержант 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександр Погребиський вважає, що перейти на західні стандарти варто було ще в 1991 році, але про цю необхідність нагадала російська агресія та війна на Сході.

Маємо війська, в тому числі і десантно-штурмові, які показали себе під час війни за незалежність

«Ми відходимо від всього радянського, від усього старого, показуємо, що маємо війська, в тому числі і десантно-штурмові війська, якісно нові, які показали себе під час війни за незалежність нашої держави і показують далі, тому вони повинні мати новий вигляд. Якісно нові війська мають якісно новий вигляд», – пояснив Погребиський в ефірі «Ранкової Свободи».

За його словами, окрім блакитних беретів, десантники попрощаються також із традиційним смугастим тільником, а також отримають нову символіку, шеврони та беретний знак.

Але змін зазнає не тільки зовнішній вигляд десантних військ. Як каже Олександр Погребиський, ці підрозділи тепер мають оновлену структуру та задачі.

Більшість бригад з окремих аеромобільних перетворились на десантно-штурмові в них з’явились танкові роти, «Гради», роти вогневої підтримки

«В нас більшість бригад так само, як 89-та, 95-та, з окремих аеромобільних бригад перетворились на десантно-штурмові окремі бригади, їхня структура змінилась, навіть підрозділи додались, в них з’явились танкові роти, «Гради», роти вогневої підтримки в кожному батальйоні. Це структурно показує, що самі бригади направлені трохи на іншу ціль, штурмову», – стверджує він.

Ветеран АТО, захисник Донецького аеропорту та депутат Запорізької міської ради В’ячеслав Зайцев нагадує: блакитні берети вперше були використані як частина уніформи радянських десантників під час придушення Празької весни у 1968 році.

«Це був такий символ, начебто це «блакитні каски» (частина уніформи миротворців ООН – ред.), використаний заради хитрощів. За цією радянщиною сумувати не треба, бо це було використано радянською владою із такою корисливою метою», – міркує Зайцев.

Нові ж традиції десантників, зауважує він, також пов’язані з військовими діями і принципово відрізняються від типових для російських ПДВ «купань у фонтанах».

Ті, які купаються у фонтанах – ми ставимося до цього з презирством

«Ми в Запоріжжі тут їздимо на кладовище, де лежать наші хлопці, їх згадуємо. Ті, які все ж таки купаються у фонтанах – ми ставимося до цього з презирством, бо це якийсь непотріб. Купатись у фонтанах, коли йде війна – це вже... Ми ставимось до цього негативно. Ну а зараз, звичайно, що 21 листопада ніхто купатися у фонтанах не буде», – додає ветеран.

Екс-радник начальника Генштабу ЗСУ, один із засновників проекту «Аеророзвідка» Натан Хазін згоден із тим, що десантникам потрібно відходити від «радянщини».

«На жаль, все, що загально підкреслює наш десант, має радянське походження. З того приводу намагались розробити зовнішній вигляд і прив’язати його безпосередньо до українського десанту».

Однак волонтер нарікає на брак забезпечення з боку держави.

«Не вистачає підтримки і, на жаль, вона задекларована одним чином, доходить іншим чином. І чимало корупції в лавах МО з питання постачання. Наприклад, з шістьох броньованих машин, що ми мали отримати в цьому році, ми отримали тільки дві», – прокоментував Хазін для Радіо Свобода.

Олександр Погребиський натомість переконаний, що армія реформується достатньо швидко, враховуючи стан, в якому вона перебувала на момент втечі Віктора Януковича в 2014 році.

«Так, хотілося б, щоб постачання і техніки, і зброї на заміну було активнішим, бо вона вже і морально, і фізично застаріла. Але зміни відбуваються, з’являються нові підрозділи, з’являється нова техніка, нещодавно, наскільки я знаю, міністр оборони разом із президентом передали і танки нові у війська для танкового батальйону», – каже він.

Погребиський вважає, що зміни в уніформі та структурі повітряно-десантних військ дадуться взнаки не одразу, а в перспективі. Водночас він стверджує, що нововведення не мають на меті образити почуття десантників, які ще служили у блакитних беретах.

Ніхто змінами не виявляє неповаги до тих традицій, які були до сьогоднішнього дня

«Історія відносин з ВДВ у кожного своя. Хтось служив службу, хтось був в Афганістані ще за радянських часів. Всі ці люди повинні знати, що ніхто цими змінами не виявляє ні в якому разі неповагу до тих традицій, які були до сьогоднішнього дня», – підкреслює десантник.

Берети кольору «марун» (темно-багряного) використовуються в 59 країнах світу, з яких 19 – країни НАТО, повідомляє Інтерфакс. Водночас блакитні берети використовуються в уніформі збройних сил Росії, Азербайджану, Узбекистану, Казахстану, Білорусі тощо.

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