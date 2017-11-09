Сили АТО очолив командувач Десантно-штурмових військ Забродський

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський призначений командувачем сил Антитерористичної операції на Донбасі, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зазначив, що призначення пов’язане з плановою ротацією.

«Багато командувачів різних родів, об’єднань проходять службу на посаді командувача сил АТО деякий час», – сказав Лисенко.

Він додав, що терміни ротації не розголошуються.

У серпні 2014 року Забродському вручили звання Героя України «за здійснення визначного геройського вчинку в ході проведення АТО». У прес-службі президента України Петра Порошенка зазначали, що підрозділам під керівництвом Забродського «вдалося у стислий термін, без втрат захопити та утримувати оперативно важливий пункт – гору Карачун».

У червні 2014-го поблизу селища Селезньовка військам під командуванням Забродського вдалося знищити два блокпости сепаратистів і зірвати спробу прориву до 200 бойовиків зі Слов’янська.

Через кілька місяців, у грудні, його призначили командувачем Високомобільних десантних військ, які в листопаді 2017 року перейменовують у Десантно-штурмові війська.

У серпні 2015-го президент України Петро Порошенко присвоїв Забродському звання генерал-майора України «на знак високої оцінки ратного подвигу Високомобільних десантних військ та їхнього командування».

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримуваними Росією бойовиками. Від квітня 2014 року, за даними ООН, на Донбасі загинули понад 10 тисяч людей.