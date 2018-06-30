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30 Червень 2018, Київ 20:07
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Десантники вперше урочисто пройшлись вулицями Львова після повернення з Донбасу – відео

Десантники вперше урочисто пройшлись вулицями Львова після повернення з Донбасу – відео
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Більш ніж тисяча військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади вперше урочисто пройшлись вулицями Львова. Днями бійці у повному складі бригади повернулись із зони виконання завдань під час Операції об’єднаних сил. Десантники несли в руках портрети 105 загиблих побратимів. Із 8 березня 2014 року львівські десантники виконували бойові завдання на Донбасі. Вони обороняли Донецький, Луганський, Краматорський аеропорти, перебували у найбільш гарячих точках у зоні бойових дій: Слов’янськ, Кримське, Щастя, Cтаниця Луганська. Деякі з них отримали поранення різного ступеня тяжкості. Львів’яни вітали бійців квітами, вигуками «Слава героям!», не стримували сліз. Українські військовослужбовці були удостоєні різних відзнак і нагород. Зараз особовий склад відновлюватиме боєздатність.

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