Більш ніж тисяча військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади вперше урочисто пройшлись вулицями Львова. Днями бійці у повному складі бригади повернулись із зони виконання завдань під час Операції об’єднаних сил. Десантники несли в руках портрети 105 загиблих побратимів. Із 8 березня 2014 року львівські десантники виконували бойові завдання на Донбасі. Вони обороняли Донецький, Луганський, Краматорський аеропорти, перебували у найбільш гарячих точках у зоні бойових дій: Слов’янськ, Кримське, Щастя, Cтаниця Луганська. Деякі з них отримали поранення різного ступеня тяжкості. Львів’яни вітали бійців квітами, вигуками «Слава героям!», не стримували сліз. Українські військовослужбовці були удостоєні різних відзнак і нагород. Зараз особовий склад відновлюватиме боєздатність.