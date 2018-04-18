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18 Квітень 2018, Київ 19:25
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«Натовський десант генералів» прибув у Львів (відео)

«Натовський десант генералів» прибув у Львів (відео)
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У Львів прибули близько 40 вищих офіцерів Військового комітету НАТО, а також 30 військовослужбовців – представників держав-членів Північноатлантичного альянсу, але які не входять у військовий орган НАТО. 19 квітня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться планове виїзне засідання комітету. Військовослужбовці країн-членів НАТО та Збройних сил України обговорять стратегічні питання військового співробітництва та ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі.

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