У Львів прибули близько 40 вищих офіцерів Військового комітету НАТО, а також 30 військовослужбовців – представників держав-членів Північноатлантичного альянсу, але які не входять у військовий орган НАТО. 19 квітня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться планове виїзне засідання комітету. Військовослужбовці країн-членів НАТО та Збройних сил України обговорять стратегічні питання військового співробітництва та ситуацію в зоні бойових дій на Донбасі.