Десантники на урочистій церемонії в Києві змінили уніформу

Українські десантники 21 листопада на урочистій церемонії в Києві змінили берети та інші знаки розрізнення на нові.

«Від сьогодні моїм рішенням кольором українського десанту стає темно-бордовий. Це – колір крові, вашої крові, пролитої в боях за Україну. Бордові берети для ідентифікації своїх десантників використовують 59 країн світу, 19 з яких – члени НАТО. Таким чином ми впроваджуємо ще один стандарт альянсу», – вказав у своєму виступі на церемонії президент України Петро Порошенко.

Порошенко наказав командувачу сил АТО генерал-лейтенанту Михайлу Забродському провести церемонію заміни беретів десантників.

«На береті також змінено знак. Відтепер це купол парашута як символ десантних підрозділів у всьому світі, крила Архистратига Михаїла і вогняний меч, яким він уражає ворогів роду людського», – також наголосив глава держави.

Порошенко також поінформував, що відтепер радянську абревіатуру ВДВ (Воздушно-десантные войска) щодо десантників скасовано. «Постановляю запровадити нову назву – Десантно-штурмові війська Збройних Сил України», – відзначив президент.