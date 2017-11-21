Росія маніпулює стереотипами радянських часів – Порошенко на вшануванні десантників

У рамках гібридної війни проти України Росія використовує проти українських військових методи психологічного впливу та маніпулює стереотипами радянських часів, наголосив президент Петро Порошенко на церемонії вшанування десантників. Серед іншого, йдеться про використання як символів «блакитних беретів», «тельників» та інших атрибутів, яких від сьогодні позбулися бійці десантно-штурмових військ, зазначив Порошенко.

«Унаслідок гібридного характеру сучасної війни, ми не повинні забувати: ворог досконало володіє прийомами психологічного впливу, спекулює на спогадах про минуле та пов'язаних з тим емоціях. Та хіба хтось з нас ще не розуміє, що легендарне десантне братерство було розстріляне російськими зайдами під Слов'янськом, в Донецькому аеропорту, біля Іловайська та Дебальцевого? Щоби відповіли на це питання 469 вбитих українських десантників, якби могли воскреснути?» – наголосив Порошенко.

Хвилиною мовчання учасники церемонії вшанували пам'ять десантників, загиблих у боях з російським агресором. Першою бордовий берет десантно-штурмових військ отримала донька одного із загиблих бійців.

Від сьогодні, згідно з рішенням президента, Високомобільні десантні війська отримали нову назву – Десатно-штурмові війська, та зміни в атрибутиці, формі та символіці. Днем десантно-штурмових військ України віднині є 21 листопада, день Архистратига Михаїла.