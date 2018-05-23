Українська морська піхота переходить на берети нового зразка, заявив президент України Петро Порошенко в Миколаєві на урочистостях з нагоди 100-річчя морської піхоти України.

Військовослужбовці морської піхоти отримали берети кольору морської хвилі, склавши присягу. Її зачитав перед строєм командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содоль. До цього морські піхотинці носили берети чорного кольору.

«Чорні берети маєте зберігати на почесних місцях як символ військової доблесті морпіхів», – сказав Порошенко.

Під час заходів у Миколаєві Порошенко підписав указ, згідно з яким День морської піхоти відзначатимуть 23 травня на державному рівні.