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23 Травень 2018, Київ 16:15
Новини | Політика

Українська морська піхота переходить на берети нового зразка

Чорні берети, які носили морські піхотинці, будуть змінені на берети кольору морської хвилі

Українська морська піхота переходить на берети нового зразка, заявив президент України Петро Порошенко в Миколаєві на урочистостях з нагоди 100-річчя морської піхоти України.

Військовослужбовці морської піхоти отримали берети кольору морської хвилі, склавши присягу. Її зачитав перед строєм командувач морської піхоти генерал-майор Юрій Содоль. До цього морські піхотинці носили берети чорного кольору.

«Чорні берети маєте зберігати на почесних місцях як символ військової доблесті морпіхів», – сказав Порошенко.

Під час заходів у Миколаєві Порошенко підписав указ, згідно з яким День морської піхоти відзначатимуть 23 травня на державному рівні.

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