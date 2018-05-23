Порошенко: 23 травня День морської піхоти відзначатимуть на державному рівні

Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким День морської піхоти відзначатимуть 23 травня на державному рівні.

«Хочу вас поінформувати, що я змінюю і дату святкування Дня морської піхоти України, виходячи з нашого власного історичного календаря. Рівно 100 років тому, 23 травня 1918 року, гетьман Української держави Павло Скоропадський віддав наказ про початок формування бригади морської піхоти в складі трьох полків для несення служби. Це був перший офіційний документ про створення морської піхоти незалежної України», – сказав Порошенко в Миколаєві.

31 березня 2014 року виконувач обов’язків президента України Олександр Турчинов підписав указ про відзначення Дня морської піхоти 16 листопада.