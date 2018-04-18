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18 Квітень 2018, Київ 19:06
Новини | Події

У Києві презентували книгу «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року»

Український військовий діяч, полковник Армії УНР Петро Болбочан (1883–1919)

У Києві 18 квітня презентували книгу кримського історика Сергія Громенка «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року».

Видання присвячене спробі Української Народної Республіки в квітні 1918 року включити до свого складу Кримський півострів, попередньо звільнивши його від більшовиків. Похід на Крим очолив військовий діяч, полководець Армії УНР Петро Болбочан (1883–1919).

Книга кримського історика Сергія Громенка «Забута перемога»
Книга кримського історика Сергія Громенка «Забута перемога»

У книзі розповідається про трактування «кримської проблеми» на світовій арені в березні 1917-го – квітні 1918 років, про сили і плани сторін, про бойові дії на півострові.

Під час презентації Сергій Громенко розповів про труднощі, з якими він стикався під час написання книги.

Кримський історик Сергій Громенко
Кримський історик Сергій Громенко

«Ця книга з'явилася спочатку у вигляді циклу статей і радіопрограм на Радіо Крим.Реалії до 99-ї річниці в квітні минулого року. Після цього цикл статей переробили, допрацювали, доповнили ілюстраціями. Зрештою, це переросло в книгу», – пояснив Громенко.

За словами присутнього на презентації керівника Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, книгу також можна знайти і в електронному варіанті на сайті інституту.

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Крим на карті України 1918 року. Повна назва мапи: «Загальна карта України. Зладив М. Дячишин. Заходом i накладом час. „Свобода”, орґану Українського Нар. Союза в Америцї». Масштаб 1:2580000. Формат мапи 85x52 см. (Щоб відкрити мапу у більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні)

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