У Києві презентували книгу «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року»

У Києві 18 квітня презентували книгу кримського історика Сергія Громенка «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року».

Видання присвячене спробі Української Народної Республіки в квітні 1918 року включити до свого складу Кримський півострів, попередньо звільнивши його від більшовиків. Похід на Крим очолив військовий діяч, полководець Армії УНР Петро Болбочан (1883–1919).

У книзі розповідається про трактування «кримської проблеми» на світовій арені в березні 1917-го – квітні 1918 років, про сили і плани сторін, про бойові дії на півострові.

Під час презентації Сергій Громенко розповів про труднощі, з якими він стикався під час написання книги.

«Ця книга з'явилася спочатку у вигляді циклу статей і радіопрограм на Радіо Крим.Реалії до 99-ї річниці в квітні минулого року. Після цього цикл статей переробили, допрацювали, доповнили ілюстраціями. Зрештою, це переросло в книгу», – пояснив Громенко.

За словами присутнього на презентації керівника Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, книгу також можна знайти і в електронному варіанті на сайті інституту.

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