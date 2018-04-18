У Києві презентували книгу «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року»

У Києві 18 квітня презентували книгу кримського історика Сергія Громенка «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року».
Видання присвячене спробі Української Народної Республіки в квітні 1918 року включити до свого складу Кримський півострів, попередньо звільнивши його від більшовиків. Похід на Крим очолив військовий діяч, полководець Армії УНР Петро Болбочан (1883–1919).
У книзі розповідається про трактування «кримської проблеми» на світовій арені в березні 1917-го – квітні 1918 років, про сили і плани сторін, про бойові дії на півострові.
Під час презентації Сергій Громенко розповів про труднощі, з якими він стикався під час написання книги.
«Ця книга з'явилася спочатку у вигляді циклу статей і радіопрограм на Радіо Крим.Реалії до 99-ї річниці в квітні минулого року. Після цього цикл статей переробили, допрацювали, доповнили ілюстраціями. Зрештою, це переросло в книгу», – пояснив Громенко.
За словами присутнього на презентації керівника Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича, книгу також можна знайти і в електронному варіанті на сайті інституту.
НА ЦЮ Ж ТЕМУ:
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим у 1918 році (перша частина)
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим у 1918 році (друга частина)
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Чонгарський бліцкриг
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Марш на Сімферополь
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Північна Таврія
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Повстання на Південному березі
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Чорноморський флот
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Кримські більшовики
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Суперечка щодо півострова
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Повстання на сході
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Альма і Бахчисарай
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Конфлікт з німцями
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Переговори з Києвом
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Повернення
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Падіння Феодосії й Керчі
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Севастопольські дебати
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Боротьба за українське море
Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Анабасис Петріва
FACEBOOK КОМЕНТАРІ