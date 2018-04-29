Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Квітень 2018, Київ 13:03
Новини | Суспільство

Порошенко нагадав про перемогу українського руху на Чорноморському флоті в Криму в 1918 році

Президент України Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко нагадав про те, як 29 квітня 1918 роки над переважною більшістю кораблів Чорноморського флоту в Севастополі замайорів синьо-жовтий прапор. Про це він написав у своєму Фейсбуці.

«Проголошення створення військово-морських сил України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на Чорноморському флоті, а дії української армії призвели до падіння більшовицького режиму в Криму», – зазначив президент України.

У Києві 29 квітня почалися урочисті заходи з нагоди 100-річчя Українського військово-морського флоту.

Реконструкція прапора морського міністра Української Держави 1918 року
Реконструкція прапора морського міністра Української Держави 1918 року

29 квітня в Одесі на борту флагмана Військово-морських сил України військового корабля «Гетьман Сагайдачний» – також пройде урочиста церемонія.

Святково прикрашені кораблі в Одеській гавані на честь дня народження гетьмана України Павла Скоропадського, 1918 рік
Святково прикрашені кораблі в Одеській гавані на честь дня народження гетьмана України Павла Скоропадського, 1918 рік

У п'ятницю, 27 квітня, «Укрпошта» ввела в обіг нову поштову марку, присвячену «100-річчя підняття кораблями Чорноморського флоту українського прапора 29 квітня 1918 року». В операційному залі київського Головпоштамту провели її гасіння спеціальним штемпелем «перший день» на ювілейних мистецьких конвертах. Український інститут національної пам'яті напередодні опублікував на каналі відео, присвячене пам'ятній даті.

1917 рік. Лінійний корабель «Воля», найпотужніший на Чорноморському флоті, підняв український прапор вслід за крейсером «Пам’ять Меркурія». Прапор на щоглі дредноута мав зображення жінки – алегоричний символ України і напис: «Не плач, Мамо, не журися, твої сини на морі добувають Тобі Волю – усміхнися»
1917 рік. Лінійний корабель «Воля», найпотужніший на Чорноморському флоті, підняв український прапор вслід за крейсером «Пам’ять Меркурія». Прапор на щоглі дредноута мав зображення жінки – алегоричний символ України і напис: «Не плач, Мамо, не журися, твої сини на морі добувають Тобі Волю – усміхнися»

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Крим на карті України 1918 року. Повна назва мапи: «Загальна карта України. Зладив М. Дячишин. Заходом i накладом час. „Свобода”, орґану Українського Нар. Союза в Америцї». Масштаб 1:2580000. Формат мапи 85x52 см. (Щоб відкрити мапу у більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні)
Крим на карті України 1918 року. Повна назва мапи: «Загальна карта України. Зладив М. Дячишин. Заходом i накладом час. „Свобода”, орґану Українського Нар. Союза в Америцї». Масштаб 1:2580000. Формат мапи 85x52 см. (Щоб відкрити мапу у більшому форматі, натисніть на зображення. Відкриється у новому вікні)

100-річчя українського флоту: синьо-жовті прапори на кораблях Севастополя 1918-го

У Києві презентували книгу «Забута перемога. Кримська операція Петра Болбочана 1918 року»​

Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Епілог​

Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Анабасис Петріва

Забута перемога УНР: похід Болбочана на Крим. Боротьба за українське море

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG