Порошенко нагадав про перемогу українського руху на Чорноморському флоті в Криму в 1918 році

Президент України Петро Порошенко нагадав про те, як 29 квітня 1918 роки над переважною більшістю кораблів Чорноморського флоту в Севастополі замайорів синьо-жовтий прапор. Про це він написав у своєму Фейсбуці.

«Проголошення створення військово-морських сил України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на Чорноморському флоті, а дії української армії призвели до падіння більшовицького режиму в Криму», – зазначив президент України.

У Києві 29 квітня почалися урочисті заходи з нагоди 100-річчя Українського військово-морського флоту.

29 квітня в Одесі на борту флагмана Військово-морських сил України – військового корабля «Гетьман Сагайдачний» – також пройде урочиста церемонія.

У п'ятницю, 27 квітня, «Укрпошта» ввела в обіг нову поштову марку, присвячену «100-річчя підняття кораблями Чорноморського флоту українського прапора 29 квітня 1918 року». В операційному залі київського Головпоштамту провели її гасіння спеціальним штемпелем «перший день» на ювілейних мистецьких конвертах. Український інститут національної пам'яті напередодні опублікував на каналі відео, присвячене пам'ятній даті.

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