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24 Травень 2018, Київ 15:34
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Морська піхота України: з новими беретами і святковою датою (відео)

Морська піхота України: з новими беретами і святковою датою (відео)
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23 травня в Миколаєві пройшла урочиста церемонія на честь 100-річчя морської піхоти України. Військовослужбовцям універсального роду військ, здатним діяти на воді, суші та в повітрі, вручили берети нового зразка. Берети кольору морської хвилі замінять звичні морпехам чорні. На церемонії в Миколаєві президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав Указ, згідно з яким відтепер День морської піхоти відзначатиметься на державному рівні 23 травня. Раніше свій День морські піхотинці України святкували 16 листопада. Серед морських піхотинців, відзначених державними нагородами, – виходець із Криму головний старшина окремого батальйону морської піхоти Ескендер Кудусов.

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