23 травня в Миколаєві пройшла урочиста церемонія на честь 100-річчя морської піхоти України. Військовослужбовцям універсального роду військ, здатним діяти на воді, суші та в повітрі, вручили берети нового зразка. Берети кольору морської хвилі замінять звичні морпехам чорні. На церемонії в Миколаєві президент України Петро Порошенко повідомив, що підписав Указ, згідно з яким відтепер День морської піхоти відзначатиметься на державному рівні 23 травня. Раніше свій День морські піхотинці України святкували 16 листопада. Серед морських піхотинців, відзначених державними нагородами, – виходець із Криму головний старшина окремого батальйону морської піхоти Ескендер Кудусов.