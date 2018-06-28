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28 Червень 2018, Київ 09:00
Новини | Події

Українські «Кентаври» частково перевершують російські «Раптори» – ВМС України

Командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко

Десантно-штурмові катери типу «Кентавр», вироблені на київскому суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському», за окремими характеристиками перевершують аналогічні російські «Раптори». Про це повідомив Радіо Свобода командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко.

«Наші – більш маневрені, швидкісні, з вищою десантомісткістю – до 31 особи, таким чином вміщатимуть взвод морської піхоти», – зазначив віце-адмірал.

Спуск на воду двох новозбудованих десантно-штурмових катерів типу «Кентавр» очікується «найближчим часом», наголосив Воронченко.

Ще чотири малі броньовані артилерійські катери типу «Гюрза-М» до складу ВМС буде включено в День Військово-морських сил України, 1 липня, під час урочистої церемонії в Одесі. Упродовж півроку катери «Лубни», «Вишгород», «Кременчук», «Нікополь» проходили державні випробування з метою перевірки ходових якостей, роботи систем і механізмів, живучості, надійності.

Ще два бронекатери типу «Гюрза-М» (U174 «Аккерман» та U175 «Бердянськ») перебувають у складі флоту з 2016 року.

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