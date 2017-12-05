Колишні курсанти з Севастополя стали командирами нових українських бронекатерів

Колишні курсанти Академії Військово-морських сил України в Севастополі, які не зрадили присязі в 2014 році під час окупації Криму, стали командирами нових малих броньованих артилерійських катерів (МБАК).

Як повідомляє сайт Крим.Реалії, 5 грудня під час церемонії на морському вокзалі Одеси чотирьом новим катерам проекту 58155 ( «Гюрза-М») були присвоєні назви «Лубни», «Вишгород», «Кременчук», «Нікополь». Бронекатери розроблені проектно-дослідницьким центром кораблебудування в Миколаєві, побудовані на київському заводі «Кузня на Рибальському».

Командири бронекатерів Дамір Аулін і Олександр Регула були в числі тих курсантів, які в березні 2014 року на території севастопольської Академії ВМС співали гімн України, в той час як російські військові спускали з флагштока український прапор і піднімали прапор Росії. Курсанти передислокувалися до Одеси, навесні 2017 роки закiнчили Інститут ВМС Національного університету «Одеська морська академія», стали лейтенантами.

Командир ще одного нового бронекатера «Лубни», Іван Долгих, кар’єру на флоті розпочав у коледжі підготовки старшинського складу при Академії ВМС. Служив на кораблі управління «Славутич» старшиною артилерійської команди.

4 квітня 2014 року через анексію Криму передислокувалися до Одеси 103 курсанти, частина командирів і викладачів севастопольської Академії ВМС імені Нахімова. Пізніше рішенням Кабінету міністрів України Академія ВМС була розформована, замість неї в структурі «Одеської морської академії» відкрито факультет Військово-морських сил. 1 вересня 2014 року курсанти приступили до занять. У 2016 році був сформований Інститут ВМС.