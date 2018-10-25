Страсбург – Різкий осуд порушень Росією українського суверенітету в Азовському морі, критика штучного блокування торговельних суден, занепокоєння наростанням напруженості, а на випадок ескалації напруженості заклик до нових санкцій – такі основні сигнали щойно ухваленої Європейським парламентом резолюції про загострення ситуації в Азові.

Європарламент, ретельно проаналізувавши стан справ в Азовському морі разом із численними експертами та після відвідин цього регіону делегацією євродепутатів, дійшов висновку: грубі порушення з боку Росії заважають морській торгівлі, а безпека там настільки нестабільна, що будь-коли може перерости у відкритий конфлікт. У своїй резолюції, ухваленій 25 жовтня, ця євроустанова закликала Росію негайно припинити блокування судноплавства й мілітаризацію регіону, а ЄС та його дипломатичну службу – на випадок ескалації мати напоготові нові санкції.

Висловлюючи жаль через надмірні дії Росії в цьому регіоні, порушення нею міжнародного морського права та взятих на себе зобов’язань, європарламентарі виступили проти зловживання перевірками комерційних суден – українських та тих, що ходять під прапорами інших держав. Цей контроль не може здійснюватися із політичних міркувань чи задля дестабілізації безпеки, цілісності й економіки України, наголошує Європарламент. Негайно припинити ці дискримінаційні інспекції – з таким закликом до Росії повинна звернутися Рада ЄС та голова європейської дипломатії, а в разі необхідності передбачити відповідні контрзаходи, мовиться в резолюції.

Застерігаючи, що стан безпеки в Азовському морі дуже нестабільний і може легко перерости у відкритий конфлікт, Європейський парламент висловив серйозну стурбованість продовженням мілітаризації Азовського та Чорного морів і незаконно окупованого Криму та розміщенням там нових російських систем протиповітряної оборони. «Азовське море стало новим морським виміром російських воєнних дій проти України», – констатує документ.

Підтверджуючи незалежність і цілісність території України, належність їй Кримського півострова, Європарламент різко засуджує будівництво мосту через Керченську протоку, яке порушує навігаційні права в територіальних водах України.

Пропонується призначити спецпредставника ЄС у справах Криму й Донбасу

Євродепутати також засудили незаконне видобування на території України нафти й газу Росією та «звертає увагу на можливу небезпеку захоплення нею й наявних українських нафтогазових родовищ в Азовському морі після досягнення своєї мети – перетворення його на своє внутрішнє озеро».

Звертаючи увагу на те, що така схема порушень територіальних вод європейських країн та блокування морського транспорту вже здійснюється Росією в Балтійському морі, євродепутати закликали ЄС уважно стежити за безпековою ситуацією в Азові, де, на порозі європейської співдружності, назріває новий потенційний конфлікт. Для цього пропонується призначити спеціального представника ЄС у справах Криму й Донбасу, який також буде відповідати за акваторію Азовського моря.

Європарламент пропонує також розширити мандат спостерігачів ОБСЄ в Україні, який покриває всю територію держави, включно з українськими морськими просторами, також на ділянку напруженості в Азовському морі.

Вказуючи на незаконність побудови Керченського мосту, Європейський парламент вітає рішення Ради ЄС, яка наклала санкції на шість компаній, що займаються його будівництвом. У разі подальшої ескалації конфлікту на Азові депутати настійливо закликають ЄС чітко заявити, що цільові санкції проти Росії будуть посилюватися.

Європарламент вимагає економічної підтримки Маріуполя й Бердянська

Окреме занепокоєння євродепутати висловили з приводу причетності європейських компаній до будівництва російського Керченського мосту, що навмисно або несвідомо підриває режим європейських санкцій. Європарламент із цього приводу «закликає Єврокомісію оцінити та перевірити застосування цих обмежувальних заходів, а держави ЄС – обмінюватися інформацією щодо будь-яких національних митних або кримінальних розслідувань на випадок потенційних порушень».

Вітаючи дипломатичні й юридичні зусилля України для владнання ситуації у рамках, передбачених міжнародним правом та відповідними конвенціями, резолюція закликає Єврокомісію і Європейську зовнішньополітичну службу провести повну оцінку економічних збитків, спричинених фактичною російською блокадою, й розглянути можливі шляхи підтримки перевізників і портів. Зокрема, пропонується посилити присутність і підтримку ЄС у Маріуполі та Бердянську, а також у всьому південно-східному регіоні України.

Звертаючи увагу на негативний вплив Керченського мосту на довкілля, що може вплинути на інтереси всіх країн Чорноморського басейну, євродепутати закликали Україну, Європейську комісію та держави-члени, розташовані довкола Чорного моря, спостерігати за ситуацією, обмінюватися відповідною інформацією та визначити потенційні потреби.

Принагідно Європарламент також висловив співчуття родинам і жертвам масового вбивства у коледжі в місті Керчі.